CUT SERGIPE CONVOCA SINDICATOS PARA PLENÁRIA ESTADUAL

13/02/19 - 13:11:03

CUT/SE convoca sindicatos para Plenária Estadual da Classe Trabalhadora

Por: Iracema Corso

Na construção da resistência contra a nova proposta de Reforma da Previdência do governo federal, lideranças sindicais e dos movimentos sociais, movimento estudantil, de trabalhadores do campo e da cidade vão se reunir nesta quinta-feira, dia 14/2, na sede do Sindicato dos Bancários, a partir das 17h, onde acontece a Plenária da Classe Trabalhadora.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) convida todos os sindicatos filiados para participar desta atividade onde será discutido e decidido cada detalhe da mobilização contra a nova Reforma da Previdência que impõe perdas ainda maiores para a população em comparação à proposta de Temer.

Presidente da CUT/SE, Rubens Marques, o professor Dudu, reforça o convite aos sindicatos. “Aposentadoria é um assunto que interessa a todos os sindicatos, a todas as categorias de trabalhadores. Estamos construindo a Assembleia Estadual da Classe Trabalhadora que vai discutir essa proposta de Reforma da Previdência no dia 20 de fevereiro, aqui em Aracaju. A participação dos sindicatos, a união é fundamental para fortalecer a mobilização”, alertou.