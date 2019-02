DEPUTADOS INICIAM 19ª LEGISLATURA NA SEXTA-FEIRA, DIA 15

13/02/19 - 11:06:00

Os deputados estaduais por Sergipe iniciam os trabalhos para a 19ª legislatura, na manhã da próxima sexta-feira, 15 de fevereiro, a partir das 9h30, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Empossados no último dia 1º, os parlamentares eleitos e reeleitos chegam com a missão de lutar pela melhoria da população sergipana. A sessão contará com a presença do governador Belivaldo Chagas (PSD).

Nova Mesa Diretora da Alese

A legislatura que se encerra em 2023 é formada por 24 deputados, sendo seis do sexo feminino e 18 do sexo masculino: o presidente Luciano Bispo (MDB), o vice-presidente Francisco Gualberto (PT), Ibrain Monteiro (PSC), Iran Barbosa (PT), Zezinho Sobral (PODE), Talysson de Valmir (PR), Adailton Martins (PSD), Dr. Samuel Carvalho (PPS), Jeferson Andrade (PSD), Gilmar Carvalho (PSC), Zezinho Guimarães (MDB), Dr. Vanderbal (PSC), Georgeo Passos (REDE), Garibalde Mendonça (MDB), Luciano Pimentel (PSB) e Capitão Samuel (PSC).

A bancada feminina é composta por Goretti Reis (PSD), Maria Mendonça (PSDB), Janier Mota (PR), Kitty Lima (REDE), Maisa Mitidieri (PSD) e Diná Almeida (PODE).

Por Aldaci de Souza

Foto: César de Oliveira