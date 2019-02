CAPITÃO SAMUEL É RECEBIDO PELO SECRETÁRIO DE POLÍTICA CONTRA AS DROGAS

13/02/19 - 13:53:37

Samuel é recebido em audiência pelo Secretário Nacional de Políticas contra as drogas

Na manhã desta quarta-feira, 13, o deputado Capitão Samuel foi à Brasília-DF, onde participou de uma audiência com o Secretário Nacional de Políticas Sobre Drogas, Quirino Cordeiro Filho.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou o projeto inovador de reinserção social de ex-dependentes químicos e integração do tratamento com das famílias dos dependentes, através do trabalho realizado pelo Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos Batalhão da Restauração.

Segundo Samuel está interação é de grande importância. “É o Senad quem coordenada todos estes trabalhos voltados para o tratamento contra a dependência e poder interagir apresentando o nosso trabalho é fundamental. Vale lembrar que o Batalhão é a única instituição sergipana devidamente enquadrada pelas regras do Senad para tratar a dependência química em Sergipe”, reforça.

Fonte e foto assessoria