Felizola nega que haja projeto para aumentar salário de qualquer categoria

13/02/19 - 20:18:30

O secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, disse nesta quarta-feira (13), através do Twitter, que “não há projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo com intuito de aumentar salários de qualquer categoria. A crise financeira é séria e o governo age com responsabilidade”.

– O momento é inoportuno. Qualquer notícia sobre esse tema é factoide, disse.

Com a postagem, Felizola desfaz a informação de “um suposto Projeto de Lei que tem como fonte melhorias para os policiais civis e delgados, chegou ao conhecimento dos policiais e bombeiros militares e já está causando muito barulho e pode terminar com a “operação tartaruga”.

“Segundo o presidente da Comissão de Segurança Pública na Alese, deputado capitão Samuel Barreto, essa informação não agradou ao militares. Samuel explica que “o problema não está nos beneficios que serão dados aos policiais civis, que merecem. O problema está em esse benefício não ser estendido aos militares”, disse o capitão.

Essa mesma informação foi publicada por Capitão Samuel também no Twitter”.