HELENO SILVA JONY MARCO SE REÚNEM COM PRESIDENTE DA CNI

13/02/19 - 17:21:15

A convite da direção nacional do PRB, o presidente de honra do partido em Sergipe, Heleno Silva, e o presidente estadual, Jony Marcos, participaram de uma reunião na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, com bancada do partido no Congresso.

Eles discutiram sobre a importância da indústria na geração de empregos. O presidente da CNI, Robson Braga Andrade, também destacou a importância do Sistema S na formação de mão-de-obra qualificada para a indústria. “Todos os parlamentares e diretores do PRB reforçaram o papel essencial da indústria nesse atual momento de crise, como forma de vencer as consequências negativas provadas pelo desemprego na nossa economia”, frisou Heleno Silva.