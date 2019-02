MPE DISPONIBILIZA TRÊS CURSOS PARA MEMBROS E SERVIDORES

13/02/19 - 13:31:56

MP disponibiliza três cursos para membros e servidores na plataforma de ensino a distância

O Centro de Educação a Distância do Ministério Público de Sergipe (CEAD-MPSE) informa a abertura de vagas para três cursos disponibilizados na plataforma de ensino a distância.

Os cursos são destinados aos membros e servidores da Instituição e os interessados podem se inscrever através do site da ESMP, no período de 12 a 17 de fevereiro.

Originalmente, todos os cursos já foram ofertados em sua modalidade presencial, sendo agora disponibilizados através de aulas gravadas, voltados para aqueles que não puderam comparecer na ocasião em que foram realizados. A partir dessas gravações a equipe pedagógica da Escola Superior produziu o curso e realizou as adaptações necessárias para a conversão do curso à modalidade de ensino a distância.

Todos os cursos estarão disponibilizados para acesso e conclusão no período compreendido entre os dias 19/02/19 a 10/03/19. As capacitações a distância serão realizadas na modalidade “Autoinstrucional”, e a certificação será disponibilizada aos alunos que assistirem, na íntegra, a todas as aulas inseridas, devendo os mesmos, ao final, responder ao respectivo questionário.

Curso Controle de Convencionalidade

O controle de convencionalidade é um importante instrumento de proteção dos direitos humanos na atualidade. Assim, o curso tem o objetivo de apresentar noções gerais sobre o instituto, fomentando a sua utilização perante o Poder Judiciário.

Com uma carga horária total de 4h, o curso abordará a teoria geral do controle de convencionalidade a partir do pluralismo constitucional. Ainda serão analisados os principais aspectos teóricos e práticos do controle de convencionalidade e seus reflexos práticos na atividade estatal voltada à proteção dos direitos humanos no Brasil.

Ciclo de atualização em Leis Penais Especiais

O curso, dividido em dois módulos, abordará os temas “Direito Penal das Drogas”, “O crime organizado visto pelo Direito Penal” e “Delitos de Trânsito”.

Módulo I

O Módulo I do ciclo de atualização abordará dois temas: “Direito Penal das Drogas” e “O crime organizado visto pelo Direito Penal”, que foram objeto da aula ministrada pelo Promotor de Justiça e Membro do Corpo Docente da ESMP, Luís Cláudio Almeida, Mestre em Direito, Doutor e Mestre em Sociologia.

Com carga-horária de 4 (quatro) horas, o principal objetivo desse primeiro Módulo é possibilitar o acesso ao conhecimento atualizado dos aspectos jurídico-penais das Leis 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas) e 12.850, de 02 de agosto de 2013 (Lei das Organizações Criminosas), sobretudo em relação aos delitos previstos nessas leis.

Módulo II

O segundo Módulo terá como tema “Delitos de Trânsito”, e será ministrado pelo Promotor de Justiça e membro do corpo docente da ESMP, Rogério Ferreira, que é Mestre em Sociologia e Especialista em Direito processual Constitucional.

Curso Processo Administrativo Disciplinar aplicado às pessoas privadas de liberdade – da Teoria à Prática

O curso tem o intuito de possibilitar o acesso ao conhecimento atualizado dos aspectos teórico-jurídicos do processo administrativo disciplinar aplicado às pessoas privadas de liberdade, bem como de questões práticas cuja abordagem possa permitir o aperfeiçoamento do referido instrumento de apuração e punição de faltas disciplinares.

O curso “Processo Administrativo Disciplinar Aplicado às Pessoas Privadas de Liberdade – da Teoria à Prática”, oriundo de aula gravada do promotor de justiça e membro do corpo docente da ESMP, Luís Cláudio Almeida Santos, dividido em duas partes: a primeira intitulada “A Teoria do PAD” e a segunda, “A Prática do PAD”, totalizando uma carga horária de 4 horas/aulas.

Em caso de dúvida, entre em contato com a equipe do Centro de Educação a Distância, através dos ramais: 2531, 2525 ou 2526.

Fonte: Escola Superior do MPSE