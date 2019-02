PF encontra R$ 883 mil em apartamento no bairro Higienópolis em SP

da Agência Brasil

De acordo com a PF, o imóvel tem ligação com uma boliviana de 32 anos, presa em flagrante no dia 15 de outubro do ano passado, quando transportava aproximadamente US$ 800 mil em uma mala em um ônibus que ia de São Paulo para Campo Grande. A boliviana informou aos policiais que levaria o dinheiro até Santa Cruz de La Sierra, na Colômbia.

Além do dinheiro apreendido nesta terça-feira no imóvel na capital paulista, foram presas mais três pessoas, dois homens e uma mulher. Também foram apreendidos dois veículos – um VW Fox e um GM Cobalt – que pertenceriam aos três indivíduos detidos.

“A Operação realizada hoje demonstra que a Polícia Federal, em todas as suas ações, busca desarticular o núcleo financeiro das organizações criminosas e, a partir de apreensões, investiga para chegar a todos os integrantes das atividades delituosas”, disse a PF em nota.