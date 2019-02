Policia Militar pode deflagrar “operação tartaruga”, durante o carnaval

13/02/19 - 16:04:07

Um suposto Projeto de Lei que tem como fonte, melhorias para os policiais civis e delgados, chegou ao conhecimento dos policiais e bombeiros militares e já está causando muito barulho e pode terminar com a “operação tartaruga”.

Segundo o presidente da Comissão de Segurança Pública na Alese, deputado capitão Samuel Barreto, essa informação não agradou ao militares. Samuel explica que “o problema não está nos beneficios que serão dados aos policiais civis, que merecem. O problema está em esse benefício não ser estendido aos militares”, disse o capitão.

O parlamentar diz que assim que os militares tomaram conhecimento do projeto, teve inicio uma movimentação no sentido de marcar uma assembleia geral de onde poderá ser deflagrada a “operação tartaruga”. “Queremos ser tratados com igualdade r a SSP precisa entender que tem três filhos”, disse ao se referir aos PMs, BMs e PCs.

Capitão Samuel lembrou do movimento realizado em 2007, quando toda a PM se movimentou e por pouco não parou o estado, porém conseguiram tudo o que reivindicaram. “Deda prendeu da pior forma. E agora tudo pode voltar a acontecer. Volto a repetir. Sou a favor que os policiais civis e delegados tenham todos os benefícios porque eles merecem. Agora, é preciso entender que os militares tem o mesmo direito”, disse o deputado

Samuel Barreto defende que “nosso soldado com dois anos já ganha igual agente da PC. Coronel ganha igual Delegado final de carreira”, diz o deputado e conclui afirmando que “Não podemos perder a isonomia conquistada. Não aceitaremos sem luta, sem manifestação, sem operações diversas essa discriminação. Precisamos é unificar de vez os salários”, avisa o deputado.

Munir Darrage