POLÍCIA MILITAR PRENDE CASAL POR FURTO DE BICOS DE HIDRATANTES

13/02/19 - 07:24:43

Com eles foi encontrada uma mochila com 10 bicos de mangueira para hidrantes

Policiais Militares prenderam na manhã desta terça-feira (12), um casal por furto em um condomínio no bairro Jaboatiana.

De acordo com informações passadas pela polícia, Jessyca Mayara Castro Menezes e Paulo Cesar Santos Junior entraram no condomínio de forma sorrateira para furtar bicos de hidrantes, mas foram surpreendidos por um funcionário do prédio. Com eles foi encontrada uma mochila com 10 bicos de mangueira.

Após a tentativa de furto, a polícia foi acionada e os suspeitos encaminhados para a delegacia, onde serão tomadas as devidas providências.

Com informações e foto PM/SE