Prefeitura da Barra dos Coqueiros divulga programação do carnaval 2019

13/02/19 - 16:35:29

A prefeitura municipal de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realizará no período de 1º a 05 de Março, o Carnaval 2019, com atrações conhecidas e uma grande expectativa de público entre moradores e turistas do município.

O secretário Municipal de Turismo, Adailton Martins, informou que a abertura do festejo será realizada na sexta-feira (1º), com o Carnaval da Inclusão Social, através dos Bloquinhos da Assistência Social, composto por grupos de idosos, crianças, adolescentes e população em geral. “Diariamente, a partir do meio-dia até 01h da manhã, será aguardada grande rotatividade de público entre moradores e turistas”, disse o secretário de Turismo.

No sábado (02), com mais de 10 anos, o tradicional Bloco da Folia, fará a alegria dos foliões pela tarde; e à noite, mais uma atração na nova Praça de Eventos do Conjunto Prisco Viana “Ana do Forró”.

Nos demais dias, será realizado o Arrastão na Praia da Costa, com trios elétricos, onde contará com o apoio logístico da Polícia Militar de Sergipe, dispondo de policiamento extraordinário; a Secretaria Municipal de Saúde, com a estrutura necessária para atender; a SMTT/BARRA; e o Conselho Tutelar.

Sexta-Feira – 1º de Março

16h – Nany Lessa – Bloco Assistência Social

19h – Dan Vasconcelos – Praça de Santa Luzia.

Sábado – Praça Santa Luzia – 02 de Março

13h – Banda Água de Cheiro.- Praça Santa Luzia

16h – Bloco da Folia – É o Tchan ( Avenida Oceânica)

21h – Cintura Fina ( Praça do Prisco Vianna)

Domingo – Praia da Costa – 03 de Março

12h – KR Prime – Praia da Costa

14h – Reação – Praia da Costa

16h – Bailão do Robyssão – ( Arrastão Praia da Costa Atalaia Nova)

19h – Zezo Bahia e Banda ( Praça de Eventos da Atalaia Nova)

21h – Adalgiza – ( Praça de Eventos da Atalaia Nova)

Segunda-Feira – 04 de Março

12h – Panka10 – Praia da Costa

13h – Bete Evany – Praia da Costa

16h – Cavaleiros (Arrastão Praia da Costa Atalaia Nova)

19h – Márcia Keila (Praça de Eventos da Atalaia Nova)

21h – Devinho ( Atalaia Nova Praça de Eventos)

Terça-Feira – 05 de Março

12h- Matheus Freitas – Praia da Costa

14h- Xocolight – Praia da Costa

16h – Seeway – ( Arrastão Praia da Costa Atalaia Nova)

21h – Luanzinho – ( Atalaia Nova Praça de Eventos)

Fonte: ascom Barra dos Coqueiros

Foto ilustração – internet