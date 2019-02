Professores da rede estadual participarão de evento internacional em Cuba

Os professores Carlos Alexandre Nascimento Aragão (Centro de Excelência 28 de Janeiro – Monte Alegre de Sergipe – SE), Fabiana Lisboa Ramos Menezes (Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho – Umbaúba-SE) e Margarida Maria Araújo Bispo (Colégio Estadual Maria Rosa de Oliveira – Tobias Barreto – SE), junto a uma comitiva composta por 15 pessoas (professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS), acadêmicos e membros da Academia Gloriense de Letras (AGL), participarão do Colóquio Internacional Expectativas, Logros Y Deseganõs del Nuevo Milenio DEL em la História y la Cultura de Mujeres latino-americanas y Caribeãs promovido pelo Programa de Estudos da Mulher da Casa das Américas em Havana-Cuba. O grupo é coordenado pela professora do curso de Letras Campus de Itabaiana – UFS, Christina Bielinski Ramalho, e ocorrerá no período de 18 a 22 de fevereiro.

O professor Carlos Alexandre irá falar sobre “O Ethos da Mulher Sertaneja Sergipana”. Nesse trabalho, ele mostrará a construção do ethos de três mulheres (Maria Bonita, Zefa da Guia e a atual prefeita de Monte Alegre de Sergipe, Marinez), que ocupam posições sociais e épocas distintas, cujo objetivo é identificar, através da análise do discurso, as possíveis transformações desse ethos e a relação dessas transformações e a própria história das questões dos gêneros.

A professora Fabiana Lisboa abordará “Há mulheres por todo o caminho: vida e luta de Mulheres reais e fictícias dos séculos XX e XXI”. O trabalho apresenta ações de lutas sociais de mulheres eternizadas pela ficção, sobremaneira, o movimento paredista alicerçado pela força feminina na greve dos ferroviários, no sudeste do Brasil em 1949.o trabalho evidenciará mulheres reais que atuam no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese), abordando as atuais demandas que a sociedade impõe, a partir do lugar de fala dessas lutadoras.

Margarida Araújo apresentará “Uma análise da agressão patriarcal e o empoderamento feminino no conto de fadas sergipano: Por que o mar não chora”. A partir da análise deste conto, o trabalho abordará o patriarcalismo exercido pelo homem, objetivando demonstrar a opressão a que a mulher é submetida desde a infância.

Segundo o professor Carlos Alexandre, os olhares dos pesquisadores e professores da rede estadual de ensino partem de aspectos individuais, mas que ao longo do percurso dialogam entre si e com todo o contexto do evento. “Os educadores lançam seus olhares para o mundo, buscando resignificá-los e aprimorá-los diante das experiências que serão vivenciadas ao longo deste período. Além disso, reforçam a importância do educador manter-se ativo no processo de estudo e produção acadêmica”, disse.