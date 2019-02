Saúde Mulher percorre caminhos e chega ao município de Carira

13/02/19 - 11:39:33

Carira foi o vigésimo primeiro município sergipano a receber a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, instalada na última segunda-feira, por intermédio de Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. A chegada da unidade é fruto do convênio entre a instituição e a Prefeitura Municipal, com o objetivo de beneficiar centenas de mulheres através do acesso gratuito a exames de Mamografia e Papanicolau (lâminas), durante 15 dias, podendo ser prorrogado de acordo com a demanda de pacientes.

O prefeito Arodoaldo Chagas, destacou o trabalho do Sesc na prevenção e combate ao câncer de mama e colo do útero. “A unidade tem equipamentos de ponta e uma equipe de alta qualidade. O atendimento não se restringe aos exames, em paralelo são promovidas ações educativas, alertando para a importância do autoexame e do acompanhamento anual”, disse o prefeito, destacando ainda, a condução do presidente Laércio Oliveira frente ao Sistema Fecomércio e os benefícios que tem levado a várias regiões do Estado.

Para o presidente o mais importante é alcançar todas as mulheres que têm necessidade de atendimento e poder colaborar com a diminuição dos índices de câncer de mama e colo de útero, por meio de ações efetivas de prevenção e conscientização. “Estamos percorrendo o Estado com o mesmo intuito e a mesma dedicação. Em 2018 foram feitas 8.296 mamografias e realizados 7.606 exames lâmina, número bastante significativo, pois a unidade tem capacidade de realizar no total 64 exames por dia”, informou o presidente, acrescentando que as prefeituras devem procurar a administração regional do Sesc, para entender a sistemática do trabalho e conhecer toda a proposta do Saúde Mulher.

A mamografia é feita em mulheres na faixa etária dos 50 aos 69 anos e o exame de Lâmina entre os 25 a 64 anos de idade. A unidade móvel está instalada em frente a Clínica da Família, local onde está sendo agendado os exames. Na hora do agendamento deve ser apresentado xerox do CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência em uma única folha.

Foto assessoria

Por Aparecida Onias