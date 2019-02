Semáforos inteligentes: confira a programação desta quinta-feira, 14, em Aracaju

14/02/19 - 05:06:09

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), está implantando os semáforos inteligentes nos cruzamentos da capital. Os novos semáforos vão funcionar de forma integrada e de acordo com a necessidade do fluxo de veículos de Aracaju. A ação faz parte do plano de Mobilidade Urbana e recebeu investimentos de R$ 140 milhões. Adotados pelas cidades mais modernas do mundo, como Nova York, os semáforos inteligentes vão garantir, aos aracajuanos, mais segurança no trânsito.

Durante a instalação, o trânsito pode ficar lento nos locais. Agentes da SMTT estarão orientando os motoristas no local.

Confira a programação:



14 de Fevereiro (Quinta-feira)



Horário: 7 às 17h

– Av. Min. Geraldo Barreto Sobral / Av. Marieta Leite – Instalação de postes e focais

– Av. Beira Mar / Av. Pres. Tancredo Neves – Instalação de braços e focais, cabeamento e selagem

– Av. Jornalista Santos Santana / R. José Seabra Batista – Instalação de braços e focais

– Av. Min. Geraldo Barreto Sobral / Av. Marieta Leite – Instalação de braços e focais

– Av. Augusto Franco / Av. Gonçalo Rolemberg Leite – ATERRAMENTO DE CRUZAMENTOS

– Av. Augusto Franco / Av. Des. Maynard – ATERRAMENTO DE CRUZAMENTOS

– Av. Hermes Fontes / Av. Dr. Edézio Vieira de Melo – ATERRAMENTO DE CRUZAMENTOS

– Av. Gonçalo Prado Rolemberg / R. Cel. Stanley da Silveira – ATERRAMENTO DE CRUZAMENTOS

– Av. Maranhão / R. Roberto Morais – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Maranhão / R. Neópolis – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Eng. Gentil Tavares / Av. Coelho e Campos – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Mário Jorge Menezes Vieira / R. Urbano Neto – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Simeão Sobral / Av. Eng. Gentil Tavares – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Eng. Gentil Tavares / R. São Cristóvão – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Adélia Franco / Av. Marieta Leite – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Mário Jorge Menezes Vieira / R. Rt Quatorze – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS

– Av. Melício Machado / R. José Cardoso Ramos – ACABAMENTOS E ATERRAMENTOS