30 INTEGRANTES DE TORCIDAS ORGANIZADAS PRESOS EM ARACAJU

14/02/19 - 09:48:33

O jogo entre o Club Sportivo Sergipe e o Goiás Esporte Clube, realizado na noite desta quarta-feira (13) foi marcado por muita confusão provocada por torcedores. Embora a partida tenha sido tranquila, fora do campo a situação foi bem diferente.

Isso é o que pode ser visto nas redes sociais, onde vários vídeos foram postados, mostrando muita confusão e tiros para alto que foram disparados pelos PMs para o alto (balas de borracha) para conter o tumulto.

As informações são de que o tumulto teve inicio por volta das 19 horas quando pessoas vestidas com a camisa da Associação Desportiva Confiança, simpatizantes do clube goiano teriam iniciado a confusão contra torcedores do Sergipe.

Equipes da cavalaria, Batalhão de Choque, Rádio Patrulha e Grupamento Tático com Motos (Getam) atuaram para conter os agressores.

A polícia informou que 30 pessoas foram presas e 21 foram encaminhadas para a Delegacia.

Foto redes sociais