DIVULGADA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE HORTIFRUTI

14/02/19 - 10:04:13

Com o objetivo de oferecer uma referência de preço aos consumidores e monitorar o mercado na capital, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza a pesquisa comparativa dos preços de hortifruti. O levantamento, realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro, pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), contemplou 47 diferentes produtos.

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, foram visitados 18 estabelecimentos. “Para esta pesquisa, visitamos estabelecimentos instalados no Mercado Antônio Franco, no Centro da capital, e CEASA, localizado no bairro Getúlio Vargas”, indicou.

Fazem parte do levantamento 21 frutas e 26 itens de horta de pomar. No caso do abacate, foram encontrados preços que variam entre R$ 1,00 e R$5,00 (entre 2 e 3 unidades), já no kg os preços variam entre R$ 3,00 e R$ 8,99. Já em relação à abóbora foram encontrados valores entre R$ 2,50 e R$ 5,00 o kg. Para o abacaxi foram encontrados preços que variam entre R$ 2,00 e R$ 6,00.

O coordenador lembra que as variações e os preços constatados referem-se aos dias em que foram realizados o levantamento. “Esses valores servem como referência, porém estão sujeitos à alteração conforme a data da compra, já que pode ocorrer alteração em virtude de descontos especiais, ofertas e promoções”, concluiu.

Produtos pesquisados

Frutas: abacate, abacaxi, ameixa, banana, caju, goiaba, jenipapo, kiwi, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, mexerica ou tangerina, morango, pera, uva roxa e uva verde. Horta e pomar: abobrinha, abóbora, alface, alho, batata doce, batata inglesa, berinjela, beterraba, brócolis, cebola branca, cebola roxa, cebolinha, cenoura, chuchu, coentro, couve, espinafre, inhame, macaxeira, manjericão, pepino, pimentão, quiabo, repolho, salsa e tomate.

Apesar de terem sido pesquisados os 47 tipos de produtos supracitados, não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes produtos.

Confira a tabela completa

Fonte e foto assessoria