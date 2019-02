Divulgado resultado Processo Seletivo para o Curso Pré-Universitário

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou na quarta-feira(13), o resultado do Processo Seletivo para o Pré-Universitário (Preuni). Os candidatos que fizeram a prova podem conferir o resultado através do link:.

Os classificados deverão realizar a matrícula até a próxima sexta-feira, 15 de fevereiro, no polo em que irão estudar, munidos de uma fotografia 3×4 recente, bem como a cópia legível dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência; documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio.

Para os candidatos que ainda irão concluir o nível de ensino médio será necessário apresentar declaração atestando que está regularmente matriculado ou apto para cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou EJAEM no ano de 2019. As aulas terão início na próxima segunda-feira, 18 de fevereiro

Número Recorde

Segundo o diretor do Departamento de Apoio Educacional (Dase), Fábio Leite, o número de interessados em cursar o pré-universitário vem aumentando anualmente. “Tivemos uma procura recorde nesta última edição, com mais de 15 mil inscritos. O Curso Pré-Universitário conta com a participação de profissionais altamente capacitados, professores abnegados, e isso tem garantido o sucesso dos nossos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares”, declarou.

Ao todo, 15.871 candidatos se inscreveram para disputar uma das 5.675 vagas ofertadas pelo Preuni em 2019. Esse número superou em 15,8% a quantidade de candidatos inscritos no ano anterior, que foi de 13.360. A prova de seleção para o maior curso preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares foi aplicada no dia 27 de janeiro nos 44 polos do Pré-Universitário em todo o estado.

Política Pública

A coordenadora do Pré-Universitário, Gilvânia Guimarães, declarou que o programa é uma política pública complementar que tem gerado bons resultados e que o aumento do número de inscritos mostra que a sociedade confia no curso. “É interessante destacar o número de egressos que tivemos. São pessoas que já haviam terminado os estudos e que viram no Pré-Universitário a possibilidade do resgate da aprendizagem e o ingresso no ensino superior”, disse. Ela ressaltou ainda que uma das novidades foi a prova de Redação, que passou a constar no processo seletivo.

Aprovações

Nos últimos dois anos, cerca de 8 mil estudantes da rede estadual passaram no Enem e outros vestibulares, sendo 3.489 aprovados em 2016 e 4.476 aprovados em todo as chamadas de 2017.

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 também mostra um grande número de aprovações. Após a divulgação das duas chamadas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Preuni listou um total de 879 alunos aprovados. Esse número refere-se apenas aos estudantes que fizeram, exclusivamente, o curso Pré-Universitário. Ao somar esse quantitativo com os 398 estudantes que fizeram o Preuni e também o 3º ano do ensino médio, o resultado é de 1.277 estudantes aprovados no Enem. Esse número tende a aumentar ainda mais, à medida que o Sisu for fazendo novas chamadas.

Durante o ano letivo, o curso Pré-Universitário realiza ações com o objetivo de preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a exemplo de Revisões Regionais, Treinando com Pesos, Oficina de Redação, Simulado Online, Simula Enem, Revisão Final, entre outras.

Foto Maria Odilia