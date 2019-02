Edvaldo discute projetos de acessibilidade com o vereador Lucas Aribé

14/02/19 - 09:04:11

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta quarta-feira, 13, em seu gabinete, o vereador Lucas Aribé. O encontro foi pautado pela discussão de projetos de padronização das calçadas de Aracaju, que garantam acessibilidade e facilitem a mobilidade das pessoas com deficiência na capital sergipana. Edvaldo, que recebeu do parlamentar uma carta-compromisso, definiu a reunião como positiva.

“Estou muito feliz porque recebi o vereador Lucas Aribé para falar sobre acessibilidade. Lucas tem desenvolvido durante seu mandato um trabalho importante para melhoria dos cenários urbanos nesse quesito e nós temos buscado esse enfrentamento também. No meu outro mandato como prefeito tentei fazer um projeto intitulado ‘Calçada Livre’, justamente para melhorar a acessibilidade, mas encontrei muitas dificuldades. Agora, nesta visita de Lucas, que trouxe projetos de outras cidades e uma série de ideias, pudemos discutir novas formas de trabalhar, com a proposta de colocar em prática projeto pilotos na cidade, inclusive, já incluindo em nosso Plano de Mobilidade Urbana”, destacou Edvaldo.

Edvaldo ressaltou que a reunião também foi uma oportunidade para apresentar ao parlamentar o conjunto de obras que está sendo executado na cidade e que já inclui a padronização das calçadas. “Todos os projetos estruturantes que estamos realizando já incluem essa padronização. Foi assim no 17 de Março, no Coqueiral, no Barroso, na avenida Canal 3 do Augusto Franco, no Moema Mary e em outras localidades. A gente tem incluído essa padronização, inclusive no preço da obra, evitando que o dono da casa execute de maneira diferente. Então, além desse trabalho que já estamos fazendo, vamos desenvolver outros projetos de melhorias das calçadas. Lucas é um vereador que sempre lutou por esse tema e agora vamos nos somar para trabalhar em prol dessa causa”, salientou o gestor informando que uma nova reunião está prevista para o dia 20 deste mês.

Na avaliação do vereador Lucas Aribé a reunião com o prefeito Edvaldo foi bastante importante. “Foi, além de tudo, produtiva, o que nos deixa a expectativa de continuar esse trabalho, de aprofundar as discussões. Trouxemos propostas, uma carta compromisso também, mostrando não só uma alusão histórica do nosso trabalho enquanto parlamentar, desde 2013, na luta pela acessibilidade nas calçadas, como também as possibilidade de se iniciar uma política pública municipal que seja uma política de Estado e não de governo. Que a gente comece um trabalho e que os próximos gestores deem continuidade a isso”, pontuou o parlamentar.

Foto Ana Licia Menezes