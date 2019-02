EM NOTA, EMSURB DIZ QUE NÃO AUTORIZOU EVENTOS NO MERCADO

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), responsável pela limpeza e organização dos espaços públicos da cidade, informa que não concedeu qualquer autorização para a realização de evento musical na área dos mercados no dia 23 de fevereiro de 2019.

De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), a solicitação foi entregue pelos organizadores no dia 22 de janeiro, porém, sem as declarações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), necessárias para compor o processo de avaliação e ou liberação de uso do espaço. Ainda conforme a Diretoria, nem mesmo nas semanas seguintes os organizadores do respectivo evento entraram em contato para conhecer a posição da empresa ou até buscar os meios de conseguir a autorização, seguindo os critérios estabelecidos pelos órgãos municipais e de segurança.

14/02/19 - 14:55:02