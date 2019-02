Gustinho Ribeiro discute alternativas para melhorar o Ideb de Sergipe

14/02/19 - 11:18:42

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD/SE) se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Carlos Alberto Decotelli para discutir medidas que visem melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), instrumento que afere a qualidade do ensino das redes pública e privada.

A iniciativa do deputado sergipano foi justificada pelo fato de Sergipe não ter atingido a meta estabelecida pelo Ideb, conforme revelou levantamento do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgado em meados de setembro do ano passado.

“A meta era 4,6, mas, infelizmente, Sergipe só alcançou 3,7 no ensino médio. Isso muito nos preocupa e por isso decidi procurar o FNDE para sabermos o que pode ser feito melhorarmos esses números, oportunizando uma educação de qualidade aos nossos jovens”, afirmou Gustinho.

CRECHES – Ele aproveitou a reunião com Alberto Decotelli para solicitar a retomada das obras de creches em Sergipe, bem como insumos e materiais para dotá-las, a exemplo de mobília, veículos e equipamentos. “Estamos em Brasília cumprindo o nosso papel que é trabalhar para melhorar, especialmente, o nosso Estado. Foi para isso que os sergipanos me confiaram o voto e me conduziram à Câmara Federal”, afirmou o deputado.

Fonte e foto assessoria