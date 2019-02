IML divulga relação corpos identificados e aguardam familiares para liberação

A unidade solicita que os familiares das pessoas listadas compareçam à unidade até 24 de fevereiro

O Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira (14) a relação de corpos que foram identificados e informa que aguarda o comparecimento de familiares para a liberação de corpos que já foram devidamente identificados e encontram-se na unidade. O Instituto divulga a lista de corpos dos quais a família ainda não se apresentou para a retirada e que o IML precisa que compareçam na unidade.

Na unidade, estão os corpos identificados de acordo com o protocolo de identificação do IML, que usa a papiloscopia, odontologia, antropologia forense e DNA. As ossadas de anos passados estão sendo estudadas na antropologia forense, serviço instalado recentemente, que faz a análise de ossadas para estimar idade, sexo, estatura, ancestralidade, estudo da identificação, da causa e do tempo de morte.

Os familiares que podem realizar a liberação do corpo são os parentes de 1º grau, como pai, mãe, irmão ou irmã, filho ou filha; e cônjuge, esposo ou esposa.

Na lista seguinte estão os nomes dos corpos identificados dos quais o IML solicita a presença de algum familiar até o próximo dia 24 de fevereiro.

Pessoas Identificadas

Zacarias Domingos da Silva – 27/08/1962 – 5.637.803 SSP/PE

José Genival dos Santos – 07/07/1954 – 330.452 SSP/AL

Carlos Roberto Marque de Almeida – 25/12/1971 – 1.025.511 SSP/SE

José Marcio de Jesus Santos – 10/01/1980 – 1.469.693 SSP/SE

Corpos identificados pela odontologia legal, antropologia forense e DNA

Fábio Brune dos Santos

Cosme de Melo Santos

Alexander Nascimento Jesus

Maikian Saib Costa Santos

Daniel dos Santos

