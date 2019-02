João Daniel diz que Edvaldo Nogueira é quem deve decidir projeto Aracaju

14/02/19 - 00:06:49

O deputado federal João Daniel (PT), em entrevista ao radialista Rômulo Dalton, da Transamérica de Boquim, nesta quarta-feira (13), que o Partido dos Trabalhadores tem que respeitar uma questão que considera prática: “o partido não tem meu agrupamento e nem o agrupamento do senador Rogério Carvalho (PT). Nós não temos nenhuma participação, nenhuma indicação na administração de Aracaju”.

Segundo João Daniel, “tem membros do nosso partido que foram indicados para a Funcaju e outros que estão na Secretaria de Inclusão Social por indicação do vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, e pela vice-governadora Eliane Aquino (PT)”. E continuou: “então eu acho que enquanto o PT estiver participando do Governo municipal, a gente precisa ter o mínimo de coerência e dizer que ainda temos que o compromisso de debater e discutir possibilidade de termos candidatura, mas também de continuar apoiando a gestão de Edvaldo Nogueira (PCdoB)”

– Nós não temos nada contra Edvaldo Nogueira, agora temos também o direito de discutir, debater e analisar o futuro da nossa Capital, do Estado de Sergipe, porque esse grupo foi liderado pelo ex-governador Marcelo Déda e que deu a vitória por duas vezes a ele a governador, deu a vitória a Jackson Barreto (MDB). deu a vitória a Belivaldo Chagas ao Governo e deu a vitória para o retorno à Prefeitura de Edvaldo Nogueira, que teve o apoio de todo esse agrupamento, disse João Daniel.

O deputado João Daniel disse que teve uma conversa com o deputado federal Luis Mitidieri (PSD) e com Rogério Carvalho sobre a importância de debater, discutir e de ter muita clareza sobre a grande vitória “que o povo sergipano nos deu, impondo uma derrota fragorosa à oposição”.

Segundo João Daniel a “nossa relação com Edvaldo Nogueira é de quem ajudou a consolidar uma vitória que ocorreu graças a todo o agrupamento, que era liderado liderado naquele momento por outros partidos que faziam a base aliado ao Governo de Jackson Barreto. E hoje é Edvaldo Nogueira que tem a preferência para decidir o Projeto de Aracaju, embora isso queira não queira dizer que nós todos estamos nesse projeto”.

– Como é uma eleição que pode ter segundo turno, outras candidaturas da base, como é o caso do PT, podem ter uma um nome na disputa ou voltar a apoiar Edvaldo Nogueira. Hoje não dá para dizer que há uma definição, mas o PT – como eu disse – tem que ter responsabilidade, porque de qualquer jeito participa da atual gestão municipal, que tem à frente Edvaldo Nogueira, concluiu.