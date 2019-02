MATADOUROS ESTÂNCIA E ITAPORANGA SÃO INTERDITADOS

14/02/19 - 12:11:55

Equipes do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e agentes da Polícia Rodoviária Federal – PRF, interditaram na manhã desta quinta-feira (14) o matadouros públicos de Estância e Itaporanga d’Ajuda.

Em Estância, os trabalhadores ficaram revoltados com a situação e fizeram manifestação em frente ao matadouro contra o fechamento do espaço.

A equipe do MPF atuou também no mercado da carne da feira livre e no mercado da Cidade Nova.

No município de Itabaiana os marchantes também realizaram uma grande manifestação e a pista que de acesso ao município foi interditada por cerca de duas horas como forma de protesto.