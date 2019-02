POLÍCIA PRENDE HOMEM ENVOLVIDO EM MORTE DE PM EM SALVADOR

Após o crime, o acusado fugiu para Sergipe e utilizava documentos falsos

Policiais civis do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), em ação conjunta com o Grupo de Operações Especiais (GOE), prenderam, nesta quarta-feira, 13, Luis Eduardo Santos Ribeiro, também conhecido como “Chapão”, acusado de latrocínio que vitimou o policial militar Fabiano Fortuna e Silva, de 40 anos. O delito ocorreu em setembro de 2017, dentro do estacionamento de um shopping, na cidade de Salvador.

O subtenente da Polícia Militar, assassinado no local, trabalhava como segurança do shopping e reagiu ao assalto. Ele chegou a ser levado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Segundo o delegado Thiago Leandro, após o crime, Luis Eduardo fugiu para Sergipe, e estava morando em Aracaju desde então. “Em Sergipe ele estava usando documentos falsos e residia no bairro Ponto Novo, local onde foi preso”.

Diante dos fatos, o acusado será transferido para Salvador ainda nos próximos dias para a tomada das providências judiciais cabíveis ao crime.

Fonte e foto SSP