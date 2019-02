Policial militar de Sergipe conclui Curso de Caatinga em Pernambuco

14/02/19 - 07:10:43

O PM se tornou o único em Sergipe com dois cursos de operações de Caatinga, em diferentes instituições.

Nessa terça-feira, 12, o soldado da PMSE Yure Andrei Nunes Dória, da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), concluiu a 27ª edição do curso da Companhia Independente de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga (Ciosac), da Polícia Militar de Pernambuco. O curso é considerado um dos mais difíceis e conceituados do Brasil, com reconhecimento, inclusive, internacional. Com isso, o PM se tornou o único em Sergipe com dois cursos de operações de Caatinga, em diferentes instituições.

De acordo com o recém-formado, a participação no Ciosac foi de extrema importância para o seu aperfeiçoamento profissional, visto que ele trabalha na Companhia de Caatinga, onde é preciso utilizar técnicas de combate específicas para a rotina daquela unidade. “Lá, passei por diversas instruções como sobrevivência na caatinga, patrulha rural e urbana, abordagem a veículos, gerenciamento de crise, entre outras, que me capacitaram para levar esse conhecimento até a minha unidade e para o meu serviço diário, melhorando cada vez mais o compromisso policial militar para com a sociedade,” destacou o soldado Yure.

As instruções da 27ª edição do curso de Caatinga em Pernambuco iniciaram em 17 de dezembro de 2018 e até está última terça-feira,12, os alunos de diversas instituições policiais aprenderam técnicas sobre sobrevivência, combate, rastreamento e contra rastreamento em área de caatinga, indispensáveis à capacitação do policial para o atendimento de ocorrências frente às adversidades deste Bioma.

A solenidade de formatura ocorreu na cidade de Custódia, localizada no sertão pernambucano, e contou com a participação de equipes da Companhia de Caatinga de Sergipe, que foram prestigiar a conquista do colega de farda.

Yure ingressou na Polícia Militar de Sergipe em 2017 e desde o ano passado integra o efetivo da Companhia de Caatinga sergipana, quando concluiu o VII Curso de Operações Policiais em Área de Caatinga.

Fonte e foto PM