Reabertura do Processo Seletivo para Estagiários de Nível Médio no TRE-SE

O IEL-SE (Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional de Sergipe), informa a reabertura dos prazos e retificação de cláusulas que tratam do processo seletivo para preenchimento de 35 vagas e formação de cadastro de reserva do programa de estágio do TRE-SE (Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe) para o nível médio. Os candidatos que tiverem interesse poderão se inscrever no site até o dia 6 de março e o prazo para a entrega dos documentos que compõe a segunda etapa da inscrição para o Processo Seletivo, também foi estendido até dia 08 de março de 2019.

Para mais informações acesse o site: http://www.se.iel.org.br/ ou por telefone (79) 3226-7514.

14/02/19 - 15:39:47