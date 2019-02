Serviço de captação de doadores de sangue destaca trabalho para fidelizar voluntários

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) busca, através das instituições, parceiras para ampliar a fidelização de doadores de sangue. Nesta pespectiva, o Hemocentro disponibiliza para o público, os serviços de agendamento de palestras, campanhas para doação de sangue e cadastro de medula óssea e visitas técnicas.

De acordo com a gerente de Captação, Rozeli Dantas, a proposta de trabalho do setor é estabelecer um canal de interlocução com os grupos para desmistificar o serviço e reforçar a importância do ato de doar regularmente. “Essa sensibilização se dá, principalmente através das palestras porque falamos da doação e também temos a oportunidade de esclarecer dúvidas. Essa é uma ferramenta de fidelização”, disse.

A assistente social informou que os grupos atuam como multiplicadores das informações e motivadores pelo compromisso em agendar as campanhas junto ao Hemocentro. “O ser humano necessita de um agente estimulador. Percebemos que muitos dos membros dos grupos fidelizados ao serviço começaram a doar em função do pedido de doação para um familiar ou amigo que utilizou o sangue em seu tratamento”, revelou.

Consciente da importância do serviço o presidente da Associação Gloriense de Doadores de Sangue, David Sales, relatou que a doação requer amor à causa e a compreensão das pessoas sobre o real valor de ser um doador voluntário de sangue. “Desde quando criamos o grupo em Glória, buscamos ter um contato frequente os membros da associação, seja através das redes sociais, reuniões em datas comemorativas, palestras em escolas e entrevistas nas rádios comunitárias”, destacou .

David informou, ainda, que durante o ano o grupo de doadores fidelizados de Nossa Senhora da Glória participa de pelo menos três campanhas. “Em nossa programação de doações buscamos os meses com feriados prolongados como carnaval, festejos junino no mês de junho e próximo do final do ano. Esse é um compromisso que temos há muitos anos”, confirmou.



Campanha

Para realizar as solicitações, basta entrar em contato com o Serviço de Captação de Doadores de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174