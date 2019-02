UM ESPAÇO EM BRANCO NA ATA

Todos os deputados federais e senadores por Sergipe assinaram a ata. Êpa, todos não. Gustinho Ribeiro (SD) mantém sua assinatura fora e contesta a escolha de Fábio Reis (MDB), em razão de divergências em Lagarto. Gustinho ainda não desembarcou em Brasília. Se o fez mantém o ranço da política interiorana, que não soma a nada em uma situação que o importante é a união de todos em defesa de Sergipe.

Mais experiente e já no terceiro mandato, Fábio Reis desceu do palanque e está consciente que é apenas o coordenador de uma bancada independente. Vai representá-la em determinadas situações, mas não tomará qualquer decisão que não tenha o aval dos outros dez parlamentares que representam Sergipe. Ontem Reis cometeu um gesto conciliador: procurou o diálogo com Gustinho Ribeiro e pediu que ele assinasse a ata em nome do Estado.

Não conseguiu êxito. Gustinho recusou-se e a ata continua com um espaço em branco…

Pode-se ver nisso euforia de primeiro mandato e posição ainda levada pelo momento de chegar a um ponto que termina por integrar a cúpula política do País. Hoje, o parlamentar dará entrevista na rádio Eldorado de Lagarto. Fábio Reis também estará em entrevista a André Barros e cada um dará sua versão do que pensa sobre a responsabilidade que têm sobre os rumos do Estado. Mesmo assim, Reis tenta uma aproximação com Ribeiro, exatamente à busca da unidade da bancada, a fim de evitar danos aos interesses de Sergipe.

Nesse ponto percebe-se maturidade. A união dos que representam o Estado é fundamental. As divergências anulam interesses de uma unidade federativa que precisa se revigorar nas finanças, na economia e na questão social. Os atritos políticos devem ser guardados nos porões das cidades em que os dois disputam o poder municipal. Jamais em Brasília onde se discute os interesses maiores do cidadão que os escolheram para representá-lo sem ódio e sem paixão.

CLIMA MAIS CALMO

O clima entre membros da bancada acalmou depois da escolha de Fábio Reis (MDB) para coordenador. O deputado Gustinho Ribeiro (SD) se recusa a assinar a ata da reunião que escolheu o seu adversário em Lagarto.

UM GRANDE STRESS

Segundo um dos parlamentares, Gustinho Ribeiro teve um stress grande com a eleição de Fábio e chegou a dizer que com “Fábio a bancada ficaria a cara do Governo do Estado” e que o deputado “poderia receber influência interior”.

MITIDIERI DEFENDE

Deputado Fábio Mitidieri (PSD) defendeu o colega. Pediu para Gustinho amadurecer e disse que a “Câmara é a casa dos iguais”. Mitidieri tentou “ir para cima” e mostrar que na “Câmara ninguém disputa com ninguém”.

DEU-SE COMO EXEMPLO

Fabio Mitidieri deu-se como exemplo e disse que na legislação passada tinha divergências políticas com o ex-deputado André Moura em Sergipe, mas que na Câmara não havia diferença entre os dois.

TUDO JÁ PASSOU

Já os deputados federais Fábio Henrique (PDT) e Bosco Costa (PR) admitem que depois da escolha de Fábio Reis tudo volta à normalidade e acham que a bancada é de Sergipe para que, todos juntos, defendam as necessidades do Estado e sua gente.

DANIEL E HENRI

Em entrevista a Rômulo Dalton, da Transamérica de Boquim, o deputado João Daniel (PT) informou que o ex-presidente da OAB-SE, Henri Clay pode se filiar ao partido e deve ser o candidato a prefeito de Aracaju pela legenda.

SENADOR E VICE

João Daniel disse ainda a Rômulo Dalton que não defende nem Rogério Carvalho e nem Eliane Aquino como candidatos à Prefeitura nesse momento, porque um é senador e a outra vice-governadora recém eleitos.

SEGUNDO VOTADO

O deputado João Daniel lembrou que quando candidato ao Senado, o advogado Henri Clay foi o segundo mais votado de Aracaju: “já tive uma reunião com ele e fiquei de chamá-lo para uma agenda com Rogério Carvalho”, disse.

SOBRE VAZAMENTO

Deputado Capitão Samuel publica que vazamento de projetos de lei que tramitam no Governo e que aumentam salários de delegados da Polícia Civil causam revolta na PM e Corpo de Bombeiros e acrescenta que não aceitará a discriminação da SSP.

DESFAZ NOTÍCIA

Alguns minutos depois, também através do Twitter, o Governo do Estado desfaz a informação da elaboração de projeto de lei que aumente salários de qualquer categoria. A informação foi passada pelo secretário Geral do Governo, José Felizola.

NÃO SERIA LEGAL

Realmente, em um momento de preocupação com a receita e os gastos, o Governo não seria “tão amador” a ponto de privilegiar uma ou outra categoria profissional, porque tinha certeza que certamente atearia fogo em um vespeiro.

AVALIAÇÃO EM SOCORRO

Pesquisa realizada pelo Instituto Padrão para avaliação de quem melhor aparece para disputar a Prefeitura de Socorro: José Franco (34,3%), seguido de Samuel Carvalho (17,9), Fábio Henrique (24,5%) e Padre Inaldo (8,8%). Nenhum/branco/nulo deu 11,8% e não sabe deu 2,7%.

PERGUNTA E RESPOSTA

Uma pergunta nos grupos: “e quem terá coragem de propor no Congresso Nacional uma CPI para apurar as enormes negociatas e a troca de favores entre banqueiros e o poder público federal”? Resposta: “ôxen, fácil, delegado Alessandro.”

ZEZINHO PREOCUPADO

O deputado Zezinho Guimarães (MDB) diz que está preocupado com o Governo: “a situação é grave na questão financeira e tende a se aprofundar caso não se procure uma situação imediata”.

QUANTO A PARTIDO

Zezinho Guimarães diz que está tranquilo em relação à questão partidária. A única coisa certa é que ele sairá do MDB mas ainda não divulga sigla que pretende filiar-se. Há muito tempo para isso.

REVELAR QUESTÕES

Dentro de mais alguns dias pode ser revelado um dos problemas maior que afetaram a economia em Sergipe e levaram o Estado a uma crise financeira sem precedente. “O buraco foi cavado há muito tempo à cata do popularismo”.

NÃO VAI RETROCEDER

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que o STF não vai retroceder. O Congresso não vai ser omisso à tantas mortes por homofobia. “Nossas vidas, independentemente de gênero, importam sim! Os LGBTs não querem privilégios, querem direitos”!

MANIFESTA APOIO

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) manifestou ontem seu apoio à possibilidade de criminalização à homofobia e transfobia no Brasil. “Sonho e luto por um país onde amaremos sem temer”!

MEIO ATÔNITO

Leio que a imparcialidade é palavra fora do dicionário, principalmente no segmento mídia. Desculpem o tom pessoal: “mas fico meio atordoado com a ideia de ficar parcial a tantos fatos. Principalmente a políticos que optam pela corrupção”.

PT E A PREFEITURA

Apesar de tentar se afastar do prefeito Edvaldo Nogueira, o PT mantém cargos na administração municipal, através de indicações feitas pela vice-governadora Eliane Aquino e por Marcio Macedo.

Deu nos grupos

///Investiga concessão – O senador Capitão Styvenson reuniu 30 assinaturas e acaba de protocolar o pedido de criação da CPI que pretende investigar a concessão de indenizações para anistiados políticos. Ao todo, já foram beneficiadas 39 mil pessoas com quase 10 bilhões de reais. Alessandro Vieira assinou o documento.

///Reforço do Exército – O presidente Jair Bolsonaro determinou reforço do Exército em cidades onde membros do PCC ficarão detidos O governo federal soltou um decreto específico autorizando o uso das Forças Armadas no entorno de presídios federais de Rondônia e Rio Grande do Norte.

///Índice de mortos – O subtenente Edgard Menezes contabiliza que são assassinados 60 mil brasileiros por ano. Desse total 350 são homossexuais, os outros 59.650 são homens héteros, mulheres e crianças. E acrescenta: “é realmente necessária uma lei criminal só para homossexuais?”

///Conselho Tutelar – O artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que em cada município deve haver, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade por eleição direta para mandato de três anos, permitida uma recondução.

///De José Rodrigues – Bolsonaro foi à TV Record para dizer que não compactuará com desvios de conduta de ninguém do seu governo, nem mesmo de integrantes do seu partido. O presidente determinou a abertura de investigação para apurar o esquema de laranjas no PSL. Que diferença dos governos petistas.

///Devolução da mulher – O Tribunal de Justiça aceitou pedido de Marivaldo Pereira, morador da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Ele entrou com uma ação com pedido para o amante devolver a sua mulher. Marivaldo já foi traído “mais de 500 vezes” e disse que não larga sua esposa por nada.

Conversa

Clovis Silveira – Por todas as vidas, pela tolerância, pelo respeito. vamos fazer desse, um país de todos. ninguém merece viver com medo de amar!

Põe à venda – Uma empresa importante de Sergipe está pondo à venda o seu bom e sério portal de notícias diversas.

Incentiva – Lagarto vai promover um grande encontro e exposição de supermercados e lojas de atacados, para incentivar compras na região.

Faz visitas – O deputado Gilmar Carvalho está visitando comunidades de Aracaju e de outras cidades da região metropolitana.

Contatos – O ex-deputado federal André Moura (PSC) mantém contatos em Brasília e divide seu tempo entre a Capital Federal e Sergipe.

Nova data – Quem inaugura nova data hoje é Cicinato Jr e será cumprimentado por amigo. Cicinato já foi secretário de Estado e se mantém na base do Governo.

Ninguém falta – A Assembleia Legislativa faz amanhã a sua primeira sessão ordinária, que começa as 09 horas. Ninguém vai faltar.

Sair da crise – O Governo do Estado vai enviar mensagem onde vai expor a situação do Estado e prováveis projetos de lei para encontrar o caminho para sair da crise.

Vai a fórum – Na próxima semana o governador Belivaldo Chagas retorna a Brasília para participar do Fórum dos governadores.