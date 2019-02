BITTENCOURT DIZ QUE DECLARAÇÃO DE SILVIO SANTOS É BAÚ VAZIO

15/02/19 - 12:47:21

O vereador e presidente Estadual do PCdoB, Professor Bittencourt, rebate os comentários feitos pelo dirigente do PT em Sergipe, Sílvio Santos, ao afirmar à imprensa esta semana que a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira é ‘ineficiente’ e merecedora de ‘nota cinco.’ Na opinião do parlamentar, as declarações do ex-vice-prefeito da primeira gestão de Edvaldo e ex-presidente da Funcaju possuem viés político.

“Respeito opiniões e divergências. Mas achei inoportuna e descabida a crítica feita por Silvio Santos. Até maio de 2018, quando foi secretário da Prefeitura, em momento algum apresentou descontentamento, opinião contrária ou insatisfação diante da administração de Edvaldo. É fato o quanto os serviços da PMA têm avançado. Será que ele não tem visto a presença da Prefeitura nas comunidades e nos mais diversos bairros de Aracaju, o aumento da qualidade dos serviços e de obras? A opinião dele é completamente vazia e não corresponde a realidade”, lamenta Bittencourt, reforçando que a preocupação do dirigente do PT é com as próximas eleições municipais.

“Não existe outra justificativa que não seja a disputa eleitoral, algo anacrônico neste momento. Edvaldo Nogueira já avisou que o foco agora é cuidar de Aracaju. O que causa estranheza é ver que o PT estava na direção da Prefeitura até 31 de dezembro de 2018. Eliane Aquino não foi uma vice-prefeita qualquer. Ela teve uma postura executiva muito marcante na gestão, fez a diferença na reconstrução de Aracaju e por ela tenho um carinho enorme. Quero saber o que houve em menos de dois meses para que possa brotar na cabeça de um militante qualquer conceito desqualificador de uma gestão a qual o seu partido é aliado, grande colaborador é um dos responsáveis pelo grande sucesso da Administração?”, questiona.

Bittencourt afirma, ainda, que o ex-presidente da Funcaju não é ‘avaliador’ da gestão de Edvaldo. Para o vereador, “a avaliação de Sílvio Santos é um baú vazio e sem fundo. O que importa é a avaliação que a população faz. Quem dá a nota é o povo. Infelizmente, certos setores da política mandam recados enviesados por não ter coragem de expor plenamente. Sílvio teve o despautério de dizer que a cidade está cheia de lixo e afirmou que a PMA não vem fazendo uma gestão eficiente. O que ele chama de eficiente? Quantas vezes, em 1 ano e 6 meses em que foi secretário, ele cobrou ou questionou a edvaldo eficiência da gestão? Quantas vezes ele cobrou zelo e cuidado para a vice-prefeita? Depois que sai do governo começa a criticar e achar problemas?”

Fonte e foto assessoria