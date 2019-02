Brasil mostra alta gastronomia e fecha negócios na França

Ingredientes brasileiros surpreenderam público da competição

O Brasil esteve entre os 24 finalistas da competição, que reuniu o melhor da culinária mundial no final do mês passado. Para demonstrar que os sabores brasileiros podem agradar diferentes tipos de paladar, os cozinheiros da equipe brasileira e um time estrelado elaboraram receitas inéditas e interagiram com o público.

Ao mesmo tempo em que os chefs participavam da competição, a poucos metros de onde a equipe comandava facas e panelas, dez empresas brasileiras mostravam o diferencial dos ingredientes nacionais para a alta gastronomia aos cerca de oito mil compradores internacionais na Sirha – principal feira internacional para profissionais de food service e hotelaria – em que as melhores companhias do mundo disputam a atenção dos consumidores.

Negócios

Com sucesso de público em cada apresentação dos chefs, as empresas brasileiras estimam que os contatos de negócios feitos no Bocuse d’Or devam render cerca de US$ 4,5 milhões ao país nos próximos 12 meses.

“O mais importante é fazermos os contatos. A cada evento, os clientes vão provando, conhecendo as diversas formas de usar os produtos, e se encantando aos poucos com os ingredientes que oferecemos”, explica Fernando Arruda, gerente de Exportação de uma empresa que levou para a competição a tapioca hidratada, um dos produtos mais requisitados por quem buscava novidades, junto com o açaí, as polpas de fruta e os alimentos cozidos e embalados a vácuo.

“O Brasil já é um grande exportador de alimentos, mas agora queremos aumentar as vendas internacionais de produtos com valor agregado. Esta é a primeira vez que o Brasil participa da vertente de negócios da Sirha com resultados muito bons”, explicou Camila Meyer, analista de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Segundo Camila, ações como esta, para públicos especializados, servem não só para mostrar a gastronomia brasileira, mas também para provar que os ingredientes diferenciados podem transformar pratos tradicionais em “algo único”.

Brasil

A Apex apoiou os chefs que representaram o Brasil no concurso e organizou a participação das empresas brasileiras no evento. A próxima edição da feira ocorrerá em janeiro 2021, sempre em Lyon, na França, que é um dos principais centros da gastronomia mundial, com presença brasileira já confirmada.

“A diversidade de clima e biomas que o Brasil possui faz com que nós, cozinheiros, possamos contar com um manancial fantástico de produtos diferenciados para que o Brasil leve às mesas do mundo inteiro essa riqueza de sabores que temos a oferecer”, disse o chef Guga Rocha, que preparou um prato de mandioquinha com feijão, castanha de caju, salada de folhas e um toque de vinagre aromatizado com frutas amazônicas no estande do Brasil.

*Com informações da Apex Brasil