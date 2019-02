CARRETA CARREGADA COM MILHO TOMBA PRÓXIMO A ROSÁRIO

15/02/19 - 08:39:15

Uma carreta carregada com milho tombou no inicio da manhã desta sexta-feira (15) no quilômetro 63, próximo ao município de Rosário do Catete. As informações são de que houve apenas danos materiais. Não se sabe o que teria provocado o acidente.

Populares que passavam pelo local terminaram por saquear parte da carga.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias