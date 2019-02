PRESIDENTE DA ALESE ABRE OFICIALMENTE TRABALHO LEGISLATIVO

15/02/19 - 13:24:08

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, do MDB, abriu na manhã desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro, a primeira sessão ordinária da 19ª legislatura do ano de 2019. Na ocasião da solenidade, saudou os colegas parlamentares e desejou êxito para todos os colegas em favor do povo de Sergipe, e do desenvolvimento do Estado de Sergipe.

No rito de abertura, presidente convidou a todos a participar da execução do hino nacional, cenário que foi orquestrado pela banda do Corpo de Bombeiros, da polícia militar. Cerimônia contou com a presença do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. O chefe de Estado fez um amplo discurso, onde ressaltou palavras como democracia, transparência e força de trabalho. Também, ressaltou dificuldades financeiras que Estado atravessa, frisando encontrar um ponto de convergência política e administrativa para solução dos problemas. “Sejam quais forem as dificuldades estaremos na linha de frente para trabalhar por Sergipe. Nesta caminhada, sei que terei a companhia solidária e indispensável de todos os parlamentares integrantes desta casa (Alese), a qual conta com o descortínio desse extraordinário cidadão, Luciano Bispo”, destacou o governador.

Após fala do governador, o presidente da Casa Legislativa disse que a casa irá fiscalizar e cobrar as ações do governo. “Quero fazer justiça a todos os poderes e órgão do Estado, todos juntos, na gestão passada, lutamos pela a melhor governabilidade do Estado de Sergipe. Desta mesma forma iremos fazer nesta gestão. Acompanhei o governador em visita ao Hospital do Câncer em Barretos, São Paulo, e fiquei muito impressionado com uma instituição que cuida tão bem da saúde do povo. Sei que teremos uma parceria de esforços para o mesmo acontecer em Sergipe. O Estado de Sergipe espera muito do governador, que teve ampla votação. O povo confiou e sei que fará o senhor, governador Belivaldo, fará um grande governo. Conte com a assembleia para fazer o melhor para Sergipe. Temos 24 deputados, destes 24, todo o povo de Sergipe que confiou em cada um dos eleitos”, frisou o presidente da Casa Legislativa, Luciano Bispo.

A solenidade de abertura dos trabalhos legislativos contou com a participação de diversas autoridades dos poderes: executivo e judiciário. Também, vereadores, e autoridades nas áreas de segurança, educação, saúde, meio ambiente, entre outros.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões