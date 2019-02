Pseudobanda e Grupo Mania de Ser são atrações do ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), dá continuidade neste sábado (16), a primeira temporada do Projeto ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’. O evento que terá início a partir das 17h contará com as apresentações da Pseudobanda e do Grupo Mania de Ser, além da Feira São Criativos.

A primeira banda a subir ao palco será a Pseudobanda. Liderada pelo ator, compositor e intérprete Pedro Cazoy, o grupo tem em seu repertório músicas autorais que permeiam entre o brega e o rock, tendo como direção um senso de humor ácido, crítico e absurdo. Em suas apresentações ao vivo, a banda se utiliza da extravagância cômica de suas canções também em seu figurino, envolvendo o circense no universo musical de um repertório de versões modernas e inventivas de hits carnavalescos do momento presente e de carnavais passados.

Em seguida o público poderá curtir todo o samba raiz do Grupo Mania de Ser. O grupo surgiu em Aracaju em 2001 a partir de um encontro de amigos realizados nos fins de semana, e que posteriormente começaram a ser convidados para tocar em aniversários e confraternizações. A banda já teve a oportunidades de realizar a abertura de shows de grandes nomes do samba, a exemplo de: Zeca Pagodinho, Alcione, Dudu Nobre, Harmonia do Samba e Grupo Revelação.

Segundo o diretor-presidente da Fundact, Gaspeu Fontes, uma das premissas do projeto é manter a pluralidade de gêneros musicais apresentados. “Nosso estado possui uma diversidade cultural muito grande, e musicalmente falando isso não é diferente. Na última semana tivemos atrações de samba, MPB e música eletrônica, e nesta semana teremos brega e o rock da Pseudobanda e o samba mais raiz do Grupo Mania de Ser. Trazer essas atrações para se apresentarem em nosso evento só reforça a importância que a Prefeitura de São Cristóvão dá para os artistas sergipanos, independente do estilo artístico que integram”, revelou.

Programação – 16 de fevereiro

Feira São Criativos

Pseudo Banda

Grupo Mania de Ser

