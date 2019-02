TODOS DEVEM ROER O OSSO

15/02/19 - 00:44:57

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Não houve expectativa sobre a mensagem do Governo que será enviada hoje para abertura do ano legislativo. Deputados não criaram expectativa. Secretários também não. Belivaldo Chagas deve fazer um balanço da situação em que se encontra Sergipe. Não por culpa dele, mas de toda uma estrutura administrativa que terminou por formar um peso, que caiu sobre suas costas. Alguns culpados, outros omissos e vários que preferiram fazer política… E só política.

Belivaldo Chagas, entretanto, não deixará que tudo ocorra como se todas as dificuldades fossem criadas e provocadas por seu Governo, que mal começou. Na próxima semana, ou até depois do carnaval, o governador vai pautar uma reunião com presidentes dos poderes legislativo e judiciário, com as duas bancadas estaduais e federais, além de órgãos como Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual.

O objetivo é mostrar a profundidade da crise. Quando se iniciou, como ganhou musculatura e a dimensão que tomou. Isso é certo. Além disso, vai propor e deseja ouvir sugestões para solução, a fim de se produzir um projeto amplo que consiga colocar as coisas em ordem. Chega desse só coçar o saco. Assim, não vai ficar apenas com o Executivo suportar alguns excessos e indiferenças em relação ao poço que se cavou de forma irresponsável para chegar ao caos. Belivaldo quer compartilhar com todos, não apenas as dificuldades, mas também a solução de um problema que o Governo sozinho não terá condições de fazê-lo.

Belivaldo Chagas cria fato novo ao ousar dividir as dificuldades, porque antes se passava a mão na cabeça daqueles que se engrandeciam com as benesses do Poder. Agora vão ter que sentir a dureza de roer o osso, depois que se empanturraram com a carne suculenta da feijoada. O Estado está em crise profunda, mas não entrou em coma e há necessidade de cuidados especiais para que saia desse estágio e deixe a UTI.

Enfim, ou todos vão entender a gravidade da crise ou, de alguma forma, vão sentir os efeitos dela… É bom aguardar e se preparar.

DISPUTAR ELEIÇÃO

Segundo informação de militantes petistas. A vice-governadora Eliane Aquino (PT) está se organizando para disputar a eleição no seu partido e conquistar a Presidência do Diretório Estadual de Sergipe.

FAZ PARTE DA GESTÃO

Petistas atentos estranharam a entrevista do deputado federal João Daniel (PT), quando ele diz que seu grupo não integra a gestão de Edvaldo Nogueira. Lembraram que Camilo Daniel, filho do deputado, é assessor do prefeito na Secretaria de Governo da PMA.

VAI MAIS ADIANTE

Segundo ainda um dos petistas, outra pessoa que João Daniel indicou para a Prefeitura de Aracaju foi o coronel Luiz Fernando, que é secretário de defesa social e compadre do parlamentar.

CHAMA ATENÇÃO

Um fato que chamou atenção de um aliado – e até auxiliar – do governador Belivaldo Chagas (PSD): “Quais os projetos que a vice-governadora Eliane Aquino discute com as lideranças políticas para desenvolvimento das regiões Sul e Centro Sul do Estado”?

ALÉM DE LIDERANÇAS

Segundo ainda informações de bastidores do Governo, a vice Eliane Aquino tem chamado secretários de Estado para despachar e ditar normas. Acha que vai precisar “jogo de cintura para evitar problemas futuros”.

COMEÇA PREOCUPAÇÃO

Vários políticos discutem sobre a real situação financeira de Sergipe. Um deputado aliado acha que deveriam ser extintos os chamados Conselhos Administrativos e as Comissões de Trabalho, “cujos getons incorporam aos salários”.

ORIENTAÇÃO FEDERAL

Um técnico do Governo explicou que a formação dos Conselhos é por orientação federal e tem como objetivos analisar empresas públicas. O jeton foi reduzido pela metade (de R$ 800 para R$ 400) e não incorpora ao salário.

PEGOU UM ABACAXI

Todos admitem que o governador Belivaldo Chagas pegou um ‘abacaxi’ com casca, deixado por Governos anteriores e terá que compartilhar o problema com os demais poderes: “a responsabilidade não é só dele”, disse um empresário.

PRÓXIMA SEMANA

A informação de um deputado da base aliada é de que Belivaldo Chagas vai convidar os presidente dos demais poderes e os deputados estaduais e federais – também os senadores – para mostrar a todos a profundidade da crise em Sergipe.

DEVEM ENCONTRAR

Na próxima semana, os pacientes da oncologia terão um médico novo nos corredores do hospital: “ex-senador Eduardo Amorim, que retorna às atividades no Estado, embora já tenha voltado a atuar nos hospitais privados e participado de cirurgias”.

SEM OBSTÁCULOS

Segundo Eduardo Amorim, o Governo não criou nenhum obstáculo político para o seu retorno e tudo foi feito dentro da normalidade administrativa, “o que demonstra maturidade em relação à questão profissional”.

OPTOU POR SERGIPE

Durante o café da manhã que tomou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, semana passada, Eduardo Amorim foi convidado por ele para assumir um cargo no Senado. Recusou. Preferiu retornar a Sergipe.

PRIMEIRA PLENÁRIA

Parlamentares estaduais iniciam as atividades no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, hoje pela manhã. O governador Belivaldo Chagas participa da primeira sessão ordinária e lê mensagem do Executivo.

CASO DOS MATADOUROS

O subtenente Edgard Menezes diz que o MP e outros órgãos de fiscalização passam a maior parte do tempo inertes. Quando resolvem agir, não pensam no meio termo e sai desempregando pessoas. “Refiro-me ao caso dos matadouros”.

EDVALDO E CLÓVIS

O prefeito Edvaldo Nogueira teve uma conversa com o empresário Clovis Silveira, no gabinete da Prefeitura. Assunto em pauta: política. O PDT foi citado e Edvaldo deixou no ar a possibilidade real de filiar-se ao partido.

MACHADO ADMITE

O fato do ex-deputado José Carlos Machado admitir que pode ser candidato a prefeito de Itabaiana, não está decidido que ele seja. Há uma possibilidade que está sendo bem avaliada e analisada dentro da estrutura política do município.

MARCIO ESTRANHOU

Marcio Macedo (PT) estranhou o que disse o deputado João Daniel (PT) em relação à posição junto ao prefeito Edvaldo Nogueira. Disse à coluna que vai procurar João Daniel para uma conversa: “para mim o importante é a unidade do PT”.

PESQUISA ELEITORAL

Ontem à tarde a vereadora Emilia Corrêa e o empresário Milton Andrade analisaram juntos uma pesquisa à Prefeitura de Aracaju. Edvaldo Nogueira “bateu no teto e tem forte tendência de cair. Está um pouco à frente de Gilmar Carvalho”.

SOBRE VALADARES

A mesma pesquisa mostra que o ex-deputado Valadares Filho (PSB) fica em quarto lugar, mesmo que não tenha falado em disputa pela Prefeitura de Aracaju. Percebe-se que a disputa em 2020 será “muito dura”.

RASGADINHO SAI

A 15 dias do carnaval é que praticamente foi decidido que o bloco ‘Rasgadinho’ vai às ruas. Só agora o prefeito Edvaldo Nogueira fará parceria com a direção do bloco para ele ir às ruas nos dias de carnaval.

Deu nos grupos socais

///Susta vestibular – A Universidade Estadual Paulista (Unesp) suspendeu o vestibular de meio de ano, com provas normalmente em maio, para selecionar 360 alunos de nove cursos de graduação em engenharia nos campi de Bauru, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista e Sorocaba, no interior de São Paulo.

///Continua visitas – A vice-governadora Eliane Aquino continua as visitas aos órgãos para divulgação do Projeto Destinar, que visa aumentar o número de destinações de parte do Imposto de Renda aos fundos da criança e do adolescente. A pauta de ontem foi no Ministério Público de Sergipe.

///Voz dos governadores – O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM) vai “sugerir que se possa colocar um pouco da opinião dos governadores sobre a Reforma da Previdência e para que, com esse diálogo, a gente tenha um texto que já vá apresentando um consenso entre prefeitos e governadores”, disse Maia.

///Grande mídia – A grande mídia trata o caso Gustavo Bebianno como portais de fofoca, que buscam apenas ver o circo pegar fogo, tentando de alguma maneira buscar algum tipo de desgaste dos envolvidos. Eu estou mais interessado em investigações sérias sobre mau uso de dinheiro público em campanha.

///Almir palestra – Na tarde da quarta feira passada, o médico Almir Santana fez palestra para os residentes do Batalhão da Restauração. O deputado estadual Capitão Samuel agradeceu ao “ilustre palestrante e exemplo de vida dedicada à causa de cuidar da saúde das pessoas. A luta contra as drogas continua”

///Apenas um recado – Alan dos Santos diz que não há qualquer desestabilização no governo. O que ocorre com o episódio Carlos X Bebianno é evidentemente um recado a qualquer outro no governo: “quem quiser manchar a seriedade do meu pai, eleito pelo povo, será desmascarado”. É isso.

Conversa

Pesquisas – Algumas pesquisas de opinião pública vem sendo realizada em municípios, inclusive em Aracaju. Há muita antecedência.

Trabalha muito – A equipe técnica do Governo trabalha muito no levantamento das causas da crise e deve oferecer sugestões duras para solução.

Maior problema – Não há dúvida que o maior problema financeiro do Estado é provocado por recursos repassados para pagamento de aposentados e pensionistas.

Não assinou – O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) ainda não assinou a ata da reunião que elegeu Fábio Reis como coordenador da bancada federal.

As feijoadas – A partir já deste sábado começam a acontecer feijoadas promovidas por blocos de ruas, para angariar recursos.

Para proteger – Ministros do STF têm sala VIP no Aeroporto de Brasília. Espaço foi justificado como medida de segurança para proteger os magistrados da Corte.

Mais proteção – Quem mais precisa de proteção e não tem é o povo brasileiro, expostos a bandidos e à justiça que os solta.

Está perdido – Sinceramente, o Governo Federal está perdido na questão social, na identidade sexual e no comportamento moral. Será que Bolsonaro continua anestesiado?

Mais detalhes – Direto de Moema, o dirigente Antônio Netto dá detalhes sobre a luta de ontem contra o descomissionamento no Banco do Brasil.