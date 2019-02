Tribunal político

15/02/19 - 08:22:39

A bancada parlamentar do Tribunal de Contas de Sergipe na Assembleia está menor. A redução, contudo, não é sinal de adversidade, mas de prestígio do TCE, pois o ex-deputado estadual Gustinho Ribeiro (SD) – filho do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro – foi eleito para a Câmara Federal. No Legislativo sergipano permanecem os deputados Jeferson Andrade (PDT) e Doutor Vanderbal (PSC), respectivamente, filho e esposo dos conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães. Prova de que o TCE é um biombo político foi dada pelo ex-prefeito de Lagarto, Jerônimo Reis (MDB). Segundo ele, Gustinho Ribeiro se elegeu graças à influência do pai conselheiro. Estranho nisso tudo é que ninguém fiscaliza essa estreita e estranha relação do TCE com a política partidária. Custaria apurar se realmente os parentes interferem nas decisões dos conselheiros para beneficiar políticos acusados pela prática de crimes administrativos? Cala-te boca!

Bateu em retirada

Alegando falta de tempo, o ex-governador Albano Franco (PSDB) renunciou a presidência do Conselho Deliberativo do Clube Sportivo Sergipe. Na carta renúncia, o tucano afirmou que “a disponibilidade para essa missão tem sido menor que a nossa pretensão de dedicação à mesma”. Albano foi eleito presidente do Conselho “Vermelhinho” em outubro passado, tendo tomado posse em solenidade por demais concorrida.

Banco punido

O Banco do Estado de Sergipe foi condenado a pagar R$ 200 mil de indenização por desrespeito à Lei dos 15 minutos. No entender do Superior Tribunal de Justiça, o cliente tem direito a danos morais pelo tempo desperdiçado na fila do Banese. De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, o atendimento demorado à população visa otimizar o lucro do banco, em prejuízo da qualidade do serviço prestado. Misericórdia!

Fora do ar

O ex-prefeito de Poço Redondo, Frei Enoque Salvador, deixou de apresentar o programa “Caminhada da Cidadania”, na rádio Xingó de Canindé. Após mais de 30 anos discutindo os problemas dos sertanejos, o religioso resolveu se desligar da emissora: “Minha saúde está fraca e não permite o deslocamento semanal para Canindé. Eu já nem dirijo mais”, explica Frei Enoque, que está com 77 anos de idade. Uma pena!

Minutos de fama

E quem está por cima da carne seca é o senador Alessandro Vieira (PPS). Desde que propôs a abertura da CPI para investigar ministros togados, o homem ocupa generosos espaços na mídia. Ontem, foi entrevistado pelo Jornal Nacional da Globo. Diante da grande repercussão do tema, Vieira trabalha para desarquivar a CPI, porém boa parte dos senadores não tem coragem de enfrentar a Justiça. Por que será?

Fim das férias

Os 24 deputados estaduais começam hoje suas atividades parlamentares. A sessão solene desta sexta-feira será prestigiada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Em sua mensagem, ele exporá aos parlamentares a grave crise financeira do estado e pedirá apoio para enfrentar tão grave situação. Com maioria folgada no Legislativo, Belivaldo não terá dificuldades para aprovar seus projetos. Então, tá!

Rio agoniza

O Rio Poxim, responsável pelo abastecimento de parte de Aracaju, está agonizando. É preciso que o governo estadual garanta políticas públicas de recuperação daquele importante corpo d’água. O Poxim está gravemente poluído. Na nascente o desmatamento é grande e nas margens há lixo por todos os lados. Uma lástima!

SUAS em debate

Quem está em Aracaju é Márcia Lopes, ex-ministra de do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Veio participar do Seminário “O SUAS em tempos de agenda ultraliberal” e da “Plenária dos Trabalhadores do SUAS”. Os dois eventos acontecerão no antigo auditório da OAB. Nos últimos anos, o governo federal vem desmontando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), através do corte no orçamento e da introdução de práticas clientelistas. Homem, vôte!

Defeito de fábrica

Veja o que a deputada estadual Kitty Lima (Rede) pensa do ser humano: “Quanto mais conheço gente (a grande maioria), mais gosto de bicho. Gente é uma raça que foi criada, mas veio com defeito. Eu me envergonho de fazer parte dessa raça! Que Deus tenha misericórdia dos animais”. Crendeuspai!

Não abre

Vai ser muito difícil convencer a Petrobras a reabrir a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN), de Laranjeiras. A estatal quer mesmo é torrar a unidade nos cobres. Quanto ao impacto social na região, a petroleira informa que está desenvolvendo um plano de projetos sociais com investimentos de R$ 26 milhões para o período de 2019 a 2022. Conforme a Petrobras, este montante equivale a mais de duas vezes a estimativa da arrecadação anual de ISS e ICMS originada pelas operações da fábrica.

Esquecidos

Com mais de 50 quilômetros de ciclovias, Aracaju poderia ser um exemplo para o Brasil. Não é porque não implantou uma política de proteção aos milhares de ciclistas, que arriscam as vidas ao pedalarem no meio de um trânsito violento. É uma pena que um transporte muito mais sustentável, eficiente, limpo e não violento seja pouco valorizado em nossa capital. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 20 de dezembro de 1911.

