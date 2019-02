Últimos dias de inscrições para novas vagas da residência médica do hospital de Cirurgia

15/02/19 - 05:18:34

Encerram nesta sexta-feira, 15 de fevereiro, as inscrições para vagas novas e remanescentes do Programa de Residência Médica do Hospital de Cirurgia. A seleção será para o preenchimento de 3 novas vagas para a Área Cirúrgica Básica e 6 remanescentes para Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia Vascular.

O candidato deve se inscrever através do site inscricao.fbhc.org.br, onde também está disponível para download o edital do processo de seleção. A entrega dos documentos deverá ser feita na Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital de Cirurgia até o dia 15 de fevereiro e a prova escrita será aplicada próximo dia 19. Os profissionais aprovados no programa receberão uma bolsa do Ministério da Saúde de R$ 3.330,43.

Da assessoria