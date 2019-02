VENDAS DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SERGIPE RECUOU EM 2018

15/02/19 - 16:29:20

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, revelou que o volume de serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas, em Sergipe, no ano passado, recuou 4,6% em relação a 2017.

Quanto à receita nominal dos serviços, também observou-se queda, porém menor, de 2,8% em relação ao ano anterior.

A Pesquisa Mensal de Serviços permite acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Comportamento das vendas e receita dos serviços em dezembro/2018

No último mês do ano passado, o volume de serviços prestados assinalou alta de 0,8% sobre o mês anterior (novembro/2018), na série com ajuste sazonal (método que uniformiza os períodos de comparação).

Sobre a receita nominal, na série ajustada, verificou-se elevação de 0,9% em relação ao mesmo intervalo.

NIE/FIES