Belivaldo: A integração regional é a saída para os estados do Nordeste

16/02/19 - 14:28:01

“A integração regional é a saída para os estados do Nordeste neste momento que vive o país e eu estou fazendo todos os esforços para que isso se desenvolva cada vez mais”.

A afirmação foi feita pelo governador Belivaldo Chagas, na manhã deste sábado (16) durante a entrega do Lote 1 da rodovia BR-235. “Fiz questão hoje de prestigiar a entrega do Lote 1 da rodovia BR-235, que liga os municípios de Jeremoabo, na Bahia, até Carira, em Sergipe. Uma obra de extrema importância para o escoamento da produção agrícola entre os estados nordestinos e que vai estreitar ainda mais os laços entre o nosso povo”.

Sobre a obra, Belivaldo fala que “para vocês terem uma ideia, o empreendimento atravessa 15 municípios e beneficia mais de dois milhões de pessoas, incluindo o polo Petrolina(PE)-Juazeiro (BA), interligando por via pavimentada esta região com Sergipe e Piauí”.

O governador fez questão de dizer que tem uma boa relação com o estado da Bahia. “Sempre tive uma forte relação com a Bahia desde a infância, então peço que a minha Senhora Sant’Anna e o Senhor do Bonfim nos guiem para melhores caminhos”.

Belivaldo conclui dizendo que “além do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, estive ao lado do vice-governador da Bahia, João Leão; dos deputados federais Daiane Pimentel, João Carlos Bacelar, José Rocha e Mário Negromonte Jr.; do General Santos Filho, presidente do DNIT nacional; do prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas, e de vários prefeitos da região baiana, como Carlinhos Sobral (Coronel João Sá), Pedro Gomes (Pedro Alexandre)e Deri do Paloma (Jeremoabo), que inclusive é sergipano; e o secretário de Estado Ubirajara Barreto (Sedurbs)”.