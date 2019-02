“BELIVALDO E JACKSON SÃO RESPONSÁVEIS PELO CAOS”, DIZ VF

“O cargo de governador é muito grande para o tamanho político que Belivaldo sempre teve”, diz Valadares Filho

Respeitando a decisão dos eleitores sergipanos e na expectativa por dias melhores para Sergipe, o ex-deputado federal e presidente do PSB estadual, Valadares Filho, confessa estar aguardando as mudanças tão prometidas por Belivaldo Chagas durante a campanha.

Com apenas 45 dias de um “novo governo” o governador atesta que o discurso já mudou, é bem diferente do apresentado no pleito eleitora. “O cinismo de Belivaldo em conclamar a sociedade para ajudá-lo a tirar Sergipe da crise é lamentável. Afinal, ele passou a campanha inteira falando que isso já estava sendo feito, que chegou pra resolver. Ele e Jackson Barreto são os responsáveis pelo maior caos financeiro da nossa história”, registra o ex-parlamentar.

O reflexo desta inoperância continua afetando diretamente toda a sociedade. “Os sergipanos quem conclamam por salários em dia, tratamento digno contra o câncer e outras doenças, geração de empregos, escolas abertas e educação melhor para seus filhos, além de uma segurança pública que devolva a paz e tranquilidade a todos”, aponta.

“Na verdade, a falta de visão do governador em uma gestão moderna, suas limitações como um administrador inovador e criativo, junto à sua arrogância, demonstram que o cargo de governador é muito grande para o tamanho político que ele sempre teve”, alfineta Valadares Filho.

Fonte e foto assessoria