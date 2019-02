ÔNIBUS DE TURISMO INVADE CASA E MATA UMA PESSOA E DEIXA SEIS EM LAGARTO

16/02/19 - 13:52:50

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou uma pessoa morta e pelo menos seis feridos

O acidente foi registrado na manhã deste sábado (16) no Povoado Queiroz, no município de Lagarto, e as informações são de que o motorista perdeu o controlo da direção e acabou invadindo uma casa. O ônibus com cerca de 50 passageiros saiu de Araci (BA) com destino a Aracaju e em Lagarto acabou acontecendo o acidente. Mateus Silva de Oliveira, 18 anos, motorista auxiliar, não resistiu aos ferimentos e morreu.

em nota o Hospital Regional de Lagarto informou que a unidade de saúde recebeu cinco vítimas do acidente:

Mulher de 40 anos, com escoriações no ombro, que está sendo avaliada pelo ortopedista;

Homem de 49 anos, com corte no couro cabeludo e com escoriações. Ele está em observação;

Homem de 51 anos, que sofreu um trauma na região do tórax (foi removida uma ripa que havia penetrado no local, sendo realizada sutura no tórax, nos lábios e na região supraclavicular; também sofreu várias escoriações. Foi encaminhado ao raio-X e o resultado é que não há lesões em órgãos. Encontra-se em observação na reidratação. Está consciente, orientado e verbalizando com acompanhante;

Uma adolescente de 18 anos, com edema na cabeça, que foi encaminhada para o cirurgião;

Mulher de 40 anos, com pressão alta, que foi encaminhada para o clínico.

Outras três vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Informações e foto de Lagarto Noticias