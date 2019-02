VISITAÇÃO AOS LOTES DO 55º LEILÃO DO DETRAN/SE COMEÇA NA TERÇA-FEIRA

16/02/19 - 07:57:08

Em mais uma edição do Leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), os interessados em participar já poderão, entre os dias 19 e 21 de fevereiro, visitar os lotes disponíveis no pátio da Barradas e Queiroz, concessionária do departamento, que fica localizada na BR-101/ KM-94, em Nossa Senhora do Socorro. Na ocasião, estarão disponíveis 601 veículos, entre motos e carros, na condição de sucata ou aptos a circular. O 55º leilão será nos dias 22 e 23 de fevereiro, a partir das 8h30, na concessionária Barradas.

O cidadão poderá visitar os lotes na concessionária no horário das 9 às 12 horas e de 14 às 16 horas, em turmas organizadas de até 20 pessoas por período máximo de 30 minutos, sob acompanhamento dos funcionários da empresa Barradas. Já a verificação virtual, fotos e descrições dos bens a serem arrematados, estará disponível no site www.barradasequeiroz.com.br. É muito importante que as pessoas possam conferir os veículos porque no dia do evento não será permitida a visitação.

Dos lotes disponíveis, a maioria são motos. “São 561 motos e 40 carros, totalizando 601 veículos. Destes, 119 podem ser recuperáveis ou aptos a circular e 482, sucatas. Vale ressaltar que os veículos considerados ‘sucatas’ ou ‘sucatas MI’ só podem ser arrematados por pessoas jurídicas, cujo objeto social seja a desmontagem, reciclagem e/ou comércio de peças e acessórios de veículos automotores, que deverão estar previamente castradas na comissão de leilão de veículos do Detran/SE”, explicou o representante da comissão de Leilão do Detran/SE, Carlos Júnior.

Para participar do Leilão de Veículos, o interessado deverá fazer um cadastro via site ou no dia do evento, devendo apresentar os seguintes documentos:

– Pessoa física -> Carteira de Identidade/ CPF/ Comprovante de Residência;

– Pessoa jurídica -> CNPJ/ Contrato Social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual/ Carteira de Identidade/ CPF (representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva);

Para outras informações, ligar para Barradas, no (79) 3024-8460.

Fonte: Detran/SE