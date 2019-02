Apertem os cintos! Belivaldo confirma: Sergipe quebrou! Mas quem fez isso?

Com quase um ano a frente do Poder Executivo, o governador Belivaldo Chagas (PSD) fez a tradicional leitura da mensagem, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, na manhã dessa sexta-feira (15), para os deputados estaduais que foram eleitos e reeleitos, em outubro passado. Que o “galeguinho” ia externar uma realidade financeira difícil, isso todo mundo já esperava; o que ninguém contava era com seu “excesso de sinceridade” quando externou uma “situação de caos”, ao ponto de levantar a possibilidade de atrasar (ou parcelar) ainda mais os salários dos servidores.

A “choradeira” do governador, “que veio para resolver”, conforme propagado intensamente na campanha eleitoral, foi ainda mais evidente na entrevista que concedeu ao apresentador e deputado Gilmar Carvalho, no final da tarde de ontem, no programa “Cidade Alerta”: “se não conseguir uma arrecadação extraordinária ou se o Estado tiver problemas com arrecadação de receitas, vamos ter que atrasar ainda mais a folha do funcionalismo, infelizmente”. Lembrando que, aposentados e pensionistas, com rendimentos a partir de R$ 3 mil, só recebem após o dia 10 do mês subsequente.

Quando candidato em 2018, Belivaldo propagou pelos quatro cantos de Sergipe que era “honesto, sincero, que tinha vontade de trabalhar e que tinha experiência para resolver”. Garantiu que desde abril do ano passado o Estado passava por uma nova gestão, dentro do seu método de trabalho e que as mudanças estavam “em pleno vapor”, já podiam “ser sentidas pela população”. O “perfil” do “galeguinho” segue o mesmo, sua personalidade não mudou, há claramente uma forma mais centralizada de se gerir o Estado, mas ele não está resolvendo os problemas, confirme prometeu…

Para muita gente pode até parecer que este colunista não tem boa vontade com o governador, mas, convenhamos: o cidadão é reeleito com uma votação expressiva, com uma vitória “acachapante” nas urnas; a oposição está completamente “fragmentada”; e quando o povo espera ansioso por transformações, por geração de emprego e renda, o governador coloca ainda mais “tempero” no caos: o Estado está a beira de um “colapso financeiro” e ele, mesmo com toda experiência, não tem soluções concretas para resolver! Isso é muito grave!

Faz a linha: “apertem os cintos! Sergipe quebrou!”. Não custa lembrar que, no início dos anos 2000, o Estado vivia um quadro de estabilidade financeira. Existia um problema aqui, outro ali, mas até as condições de endividamento eram as melhores possíveis, porque a “Casa” estava arrumada! E o que aconteceu nos últimos 13 anos? Quem foi o grande responsável por levar as finanças de Sergipe a este desequilíbrio? Marcelo Déda (in memoriam)? Jackson Barreto (MDB)? Ou o próprio Belivaldo, que fez parte de todos esses governos? Quem criou esse caos financeiro?

O problema está na Previdência? Sim, mas e o que foi feito nos últimos 13 anos? Qual foi o comportamento dos governos anteriores? Por que não “estancaram” isso? E hoje é justo que o funcionalismo público e a sociedade em geral sejam penalizados se os “governantes de plantão” não planejaram o futuro? Belivaldo diz que não governa “com varinha de condão”, rebate os críticos e as críticas, mas foi ele quem criou essa expectativa. Disse que “chegou para resolver!”. Portanto, “cabra veio”, resolva! O povo de Sergipe não elegeu um “mágico”; o povo apostou em um “gestor”. Só isso…

Veja essa!

Na entrevista que concedeu a Gilmar Carvalho, na TV Atalaia, o governador Belivaldo Chagas foi bem incisivo: “se não conseguir uma arrecadação extraordinária ou se o Estado tiver problemas com arrecadação de receitas, vamos ter que atrasar ainda mais a folha do funcionalismo”.

E essa!

Segundo Belivaldo seu governo tem trabalhado para manter apenas 30% dos servidores recebendo fora do mês vigente. “Espero não ter que modificar”, disse, revelando que já colocou à venda o terreno onde fica o Aeroclube, na Avenida Maranhão, em Aracaju, e não apareceu nenhum interessado.

Platô à venda

Belivaldo também confirmou que, para levantar recursos para tentar diminuir o impacto dos gastos com a previdência, vai priorizar quem já explora a região, mas vai colocar à venda a área referente ao Platô de Neópolis. “Todo ativo que entrar vamos tentar amortizar a previdência”.

Alô aposentados!

Na entrevista a Gilmar Carvalho, Belivaldo explicou porque os aposentados e pensionistas continuam recebendo seus rendimentos apenas no mês subsequente, mesmo após a aprovação do PL, na na convocação extraordinária da Alese, no começo do ano, que garantia a possibilidade de antecipação de royalties ao Estado para esse pagamento.

Bancos desinteressados

Pasmem os leitores! Segundo o governador Belivaldo Chagas “nenhum banco (EU DISSE NENHUM) manifestou interesse em antecipar os recursos desses royalties. “A previsão de arrecadação é bem menor do que fora a quatro anos, quando Jackson Barreto fez o mesmo procedimento. O Banco do Brasil fez, ficou no prejuízo e hoje em dia, qualquer órgão financeiro fica desconfiado em investir”.

Relembre

Com a aprovação do PL pelos deputados o governo poderia antecipar até R$ 400 milhões da receita prevista, mas adiantou que pretendia utilizar apenas cerca de R$ 250 milhões. A medida garantia o pagamento em dia para aposentados e pensionistas por uns quatro meses, pelo menos.

Exclusiva!

Em meio a toda essa dificuldade financeira que o Estado atravessa, chegando a influenciar outros poderes e a sociedade como um todo, uma autoridade “descarregou as tensões” em um telefone celular. Pelo dano causado, e pelos salários em atraso, deve ter parcelado um novo aparelho em suaves prestações…

Bomba!

A fonte é segura: um auxiliar do governador Belivaldo Chagas já é “assunto” nas rodas de empresários da Bahia. Entre um “acarajé” e outro, a informação é que o “custo-benefício” do sentar para tomar um “café” chega a “amargar”. Já tem gente de lá ficando solidário com os “almoços” agendados com os empresários daqui…

Gabriel na DESO

Está praticamente batido o martelo para o retorno do ex-presidente José Gabriel de Almeida Campos para a DESO, mais precisamente, a diretoria de Meio Ambiente. Não custa lembrar que sua passagem pela Companhia foi uma indicação do deputado federal Fábio Henrique (PDT).

Fábio de volta?

Quem acompanha a rotina da Companhia acha que o retorno de Gabriel sinaliza para um possível retorno de Fábio Henrique e da ex-deputada Sílvia Fontes à base governista e também demonstra que o presidente estadual do PDT continua com bastante prestígio político dentro da DESO. Alguém confirma a reaproximação?

Olho no Turismo

Diante da “novidade” dentro da DESO, a informação é que um aliado do governador, que deseja ampliar sua participação no governo, não fala abertamente, mas para os mais próximos não esconde o interesse de assumir o comando do Turismo no Estado. O difícil é acomodar todo mundo…

Valadares ataca I

Em suas redes sociais, o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) mandou um “direto” no governador Belivaldo Chagas. “Ele (Belivaldo) passou a campanha inteira falando que isso já estava sendo feito, que chegou pra resolver. Ele e JB são os responsáveis pelo maior caos financeiro da nossa história”.

Valadares ataca II

“A sociedade é quem conclama por salários em dia, tratamento digno contra o câncer, geração de emprego, escolas abertas e educando seus filhos, uma segurança que devolva a paz aos sergipanos. Na verdade, a falta de visão do governador em uma gestão moderna, suas limitações como um administrador inovador e criativo, junto à sua arrogância, demonstram que o cargo de Governador é muito grande para o tamanho político que ele sempre teve”, concluiu Valadares Filho.

Felizola defende I

Por sua vez, o genro e secretário-geral do governo, José Carlos Felizola, saiu em defesa expressa do sogro. “Valadares Filho é despreparado, amargurado e choroso. Os ataques gratuitos de Valadares Filho ao Governador Belivaldo demonstram duas coisas: despreparo e desespero”, diz o secretário.

Felizola defende II

Felizola ainda acrescentou na defesa que fez do sogro e governador do Estado que a Valadares Filho “falta trabalho e um meio para aparecer na mídia”. “Sem ter o que fazer da vida, anda amargurado e choroso, e desesperado para aparecer na mídia. Produz críticas, mas não consegue apontar soluções”, ironiza o secretário.

A coluna avalia I

Valadares Filho errou quando acusou o governador de “cínico”. Trata-se de duas figuras públicas, o ex-deputado saiu do seu estilo e esse tipo de crítica não acrescenta. Mas em tempo: Valadares Filho foi derrotado nas urnas e deve mesmo trabalhar, fazendo oposição, cobrando e fiscalizando o governo. Não se trata de “descer ou subir em palanque”. Está posicionado onde a maioria da população desejava vê-lo.

A coluna avalia II

Se Valadares Filho tem o direito de cobrar e fiscalizar, como cidadão e eleitor Felizola também tem o direito de defender o governo e o governador, neste caso, o sogro. Mas como agente público, como parte da gestão, o auxiliar tem que saber receber as críticas que ele avalia como “vazias” e tentar silenciar a oposição com trabalho. O ataque feito a VF soou como mais um integrante da “tropa de choque” do Palácio. Pegou mal…

Vem mais cobrança

A crítica a postura de Felizola é pertinente: a partir desta segunda-feira (18), no plenário da Assembleia Legislativa, setores da oposição estão alinhados para cobrarem uma série de promessas não cumpridas pelo governo. Será que o secretário também vai ver “amargura, choro e desespero” dos deputados? É melhor começar a se preocupar com os resultados…

Sintrase I

O Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado (Sintrase) impetrou uma Ação Civil Pública em face do Governo de Sergipe. O objetivo da ação é cobrar que sejam disciplinados os critérios para pagamento da gratificação por desempenho. A Ação requer o envio para a Assembleia Legislativa, através de um projeto de lei.

Sintrase II

O adicional em questão corresponde a 20% do salário do servidor e é uma conquista do Sintrase quando da elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCV), em junho de 2014. No entanto, essa gratificação é carente de regulamentação, tendo a necessidade de serem estabelecidos critérios objetivos e metas para o que servidor possa recebê-la.

Marcha à Ré I

Em nota, o MPF/SE nega sua participação em qualquer pedido de prisão no caso. “O MPF/SE não requereu nenhuma prisão no âmbito da operação Marcha à Ré nem tem informações de que haja pedidos de prisão feitos pela Polícia Federal”.

Marcha à Ré II

O órgão reiterou ainda que, “considerando o dever de transparência e o caráter público do serviço do MPF/SE, reafirma que a instituição está sempre aberta a prestar informações sobre sua conduta e sua atuação a qualquer profissional da imprensa e a qualquer cidadão”, completou.

Bittencourt x Sílvio I

O vereador e presidente Estadual do PCdoB, Professor Bittencourt, rebateu os comentários feitos pelo dirigente do PT em Sergipe, Sílvio Santos, ao afirmar à imprensa esta semana que a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira é ‘ineficiente’ e merecedora de ‘nota cinco.’ Na opinião do parlamentar, as declarações do ex-vice-prefeito da primeira gestão de Edvaldo e ex-presidente da Funcaju possuem viés político.

Bittencourt x Sílvio II

“Respeito opiniões e divergências. Mas achei inoportuna e descabida a crítica feita por Silvio Santos. Até maio de 2018, quando foi secretário da Prefeitura, em momento algum apresentou descontentamento, opinião contrária ou insatisfação diante da administração de Edvaldo. É fato o quanto os serviços da PMA têm avançado. Será que ele não tem visto a presença da Prefeitura nas comunidades e nos mais diversos bairros de Aracaju, o aumento da qualidade dos serviços e de obras?”, questiona o vereador.

Bittencourt x Sílvio III

“A opinião dele é completamente vazia e não corresponde a realidade”, lamenta Bittencourt, reforçando que a preocupação do dirigente do PT é com as próximas eleições municipais. “Não existe outra justificativa que não seja a disputa eleitoral, algo anacrônico neste momento. Edvaldo Nogueira já avisou que o foco agora é cuidar de Aracaju. O que causa estranheza é ver que o PT estava na direção da Prefeitura até 31 de dezembro de 2018”.

Bittencourt x Sílvio IV

“Quero saber o que houve em menos de dois meses para que possa brotar na cabeça de um militante qualquer conceito desqualificador de uma gestão a qual o seu partido é aliado, grande colaborador é um dos responsáveis pelo grande sucesso da Administração?”, questiona. Para o vereador, “a avaliação de Sílvio Santos é um baú vazio e sem fundo. O que importa é a avaliação que a população faz. Quem dá a nota é o povo”.

Bittencourt x Sílvio V

“Infelizmente, certos setores da política mandam recados enviesados por não ter coragem de expor plenamente. Sílvio teve o despautério de dizer que a cidade está cheia de lixo e afirmou que a PMA não vem fazendo uma gestão eficiente. O que ele chama de eficiente? Quantas vezes, em 1 ano e 6 meses em que foi secretário, ele cobrou ou questionou a edvaldo eficiência da gestão? Quantas vezes ele cobrou zelo e cuidado para a vice-prefeita? Depois que sai do governo começa a criticar e achar problemas?”, questiona e conclui o vereador. O espaço está aberto para a “tréplica” de Silvio…

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio Oliveira se reuniu com o ministro da Saúde para pedir agilidade na liberação de suas emendas na área de saúde e para discutir Políticas de Defesa Animal para Sergipe. O ministro confirmou que todos os recursos destinados via emenda individual serão liberados.

Laércio Oliveira II

Eles também falaram sobre as mudanças no programa “Mais Médicos”. “Com as modificações no programa, saindo os médicos cubanos, entraram os médicos brasileiros e todas as vagas estão ocupadas. Mas nós vamos fazer umas mudanças estruturantes. Ao invés de Mais Médicos, defendemos Mais Saúde. Esse modelo médico centrado é ultrapassado. Vamos trabalhar com equipes de saúde”, explicou o ministro.

Heleno Silva I

A convite da direção nacional do PRB, o presidente de honra do partido em Sergipe, Heleno Silva, e o presidente estadual, Jony Marcos, participaram de uma reunião na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, com bancada do partido no Congresso. Eles discutiram sobre a importância da indústria na geração de empregos.

Heleno Silva II

“Todos os parlamentares e diretores do PRB reforçaram o papel essencial da indústria nesse atual momento de crise, como forma de vencer as consequências negativas provadas pelo desemprego na nossa economia”, frisou Heleno Silva.

Estância

O prefeito de Estância, Gilson Andrade, enviou para a Câmara Municipal e os vereadores aprovaram o Projeto de Lei Complementar Nº 01/2019, que altera a Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente do Magistério referente ao exercício de 2018 e assegura o reajuste num percentual de 4,17% referente ao piso de 2019.

Piso do magistério

De acordo com o texto do PL, fica assegurado para o mês de fevereiro de 2019 o pagamento integral do retroativo de janeiro do ano em curso. Assim, Estância se destaca como o primeiro município a aprovar o reajuste do piso dos professores.

Maruim I

No dia 10 de janeiro de 2019, os funcionários que prestam serviço na Secretaria da Ação Social, Habitação e Trabalho de Maruim tiveram um tremendo susto, pois parte do telhado do prédio onde funciona a referida secretaria, localizado na Rua Barão do Rio Branco, ou Rua do Correio, no centro da cidade, desabou.

Maruim II

“Os funcionários da Ação Social tiveram um risco de morte”, narrou um dos funcionários acrescentando que “foi sorte, muita sorte, pois o telhado caiu justamente na hora que tinha acabado o expediente, os funcionários tinham acabado de sair”. O fato aconteceu por volta das 13 horas, quando já tinha terminado o expediente.

E a reforma?

A informação é que um mês depois, nada fora feito e o prédio continua fechado, inutilizado e se deteriorando com a ação do tempo. “É lamentável ver a situação de um prédio desse, no centro da cidade, muito útil para a comunidade, ser destruído desse jeito. Será que o município não dispõe de recursos para recuperar o telhado e fazer os serviços necessários para que o prédio volte a funcionar normalmente?”, indaga Guil Costa, morador da cidade. Com a palavra a Prefeitura de Maruim…

Daniel Véras I

Entre os dias 24 e 27 de janeiro foram realizados, simultaneamente, em Singapura, o 9th International Conference on Advanced Materials Research (ICAMR 2019) e o 3 Rd International Conference on Civil and Building Materials (ICCBM 2019). O coordenador do projeto foi o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e engenheiro civil, Daniel Véras Ribeiro, ex-aluno do Colégio Salesiano, em Aracaju.

Daniel Véras II

Sob o tema “Novas Tecnologias em Materiais de Construção”, o trabalho apresentado pelo pesquisador José da Silva Andrade Neto e também elaborado por Nilson Amorim Júnior, sob a coordenação de Daniel Véras, foi avaliado pelo Comitê Organizador do evento quanto à qualidade técnica, originalidade, sustentabilidade, aplicabilidade, inglês e apresentação, tendo obtido 58,5 pontos de um máximo possível de 60.

Daniel Véras III

O coordenador da UFBA, Daniel Véras Ribeiro, juntamente com sua equipe de trabalho, não representaram apenas a Bahia em Singapura, mas o Nordeste e o Brasil, exaltando também a bandeira de Sergipe, Estado onde residiu por vários anos e onde acumulou diversos ensinamentos.

A pesquisa

Nesta pesquisa, financiada pela Cristal Pigmentos do Brasil, foi desenvolvida uma formulação que permitiu produzir cimento Portland com características superiores às dos cimentos disponíveis no mercado, a uma temperatura cerca de 110º C abaixo do convencionalmente praticado (1340º C contra 1450º C), utilizando, para isso, a adição controlada de pequenas quantidades do resíduo (agora sub-produto) gerado pela Cristal, no beneficiamento do TiO2, reduzindo, assim, drasticamente, o consumo de energia e a emissão de CO2.

Nivaldo Vieira

O oncologista do Onco Hematos, Nivaldo Vieira, prestigiou a inauguração do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O evento contou com diversas autoridades e médicos de todo o país. Com mais de 30 mil metros quadrados, o novo hospital está localizado na Asa Sul, próximo aos já existentes Centros de Oncologia e de Diagnósticos do Sírio-Libanês e trata especialidades como Cardiologia, Neurologia e Ortopedia.

Sírio-Libanês

O Hospital possui 144 leitos de internação, sendo 31 de UTI, 6 salas de cirurgia e Pronto Atendimento. Conta também com um centro de diagnósticos para análises clínicas e de imagem, com equipamentos de última geração que garantem altíssima precisão nos resultados. O Centro Cirúrgico possui aparelhos para cirurgias robóticas e ressonância intraoperatória, tecnologia capaz de determinar, em exames de imagem, a real extensão de um tumor durante a operação, aumentando a possibilidade de retirada completa dessas lesões em um único procedimento cirúrgico.

