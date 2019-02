Abastecimento carne em Sergipe será normalizado na segunda-feira

17/02/19 - 08:48:51

O desabastecimento de carne nas feiras livres e mercados municipais em Sergipe causou transtornos aos consumidores neste sábado (16), devido a interdição das rodovias e entradas do frigorífico.

Em nota, a direção do Frigoserrano informou que a Justiça acatou, na manhã deste sábado, liminar favorável à desinterdição total do acesso ao estabelecimento.

Após a decisão judicial, por volta das 16h, a Polícia Militar realizou o trabalho de retirada dos manifestantes e liberou o acesso e de imediato foi liberado o carregamento das carnes.

O Frigoserrano informa ainda que a partir da próxima segunda-feira (18), as atividades voltam ao normal.

Segundo a Adema, em Sergipe apenas dois frigoríficos possuem licença ambiental para funcionar: o Serrano, em Itabaiana, e o Nutrial, no município de Propriá.

Nova manifestação – as informações são de que na próxima terça-feira (19) farão uma nova manifestação, inclusive farão uma concentração em frente à Alese. O protesto dos marchantes é por conta do fechamento dos matadouros municipais no interior do estado.