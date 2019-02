Garibalde tem sido provocado para disputar a prefeitura de Aracaju em 2020

17/02/19 - 09:04:03

O deputado estadual Garibalde Mendonça tem sido bastante provocado sobre a possibilidade dele se apresentar para o cenário de 2020, e disputar a cadeira ocupada hoje por Edvaldo Nogueira.

O parlamentar afirmou recentemente que está muito cedo para tratar do assunto mas, disse que está retomando os encontros com as bases da capital, e ouvindo opiniões sobre o quadro político atual, para traçar com o seu grupo os encaminhamentos do pleito seguinte, não apenas em Aracaju, como no interior do Estado.

Outro aspecto que vem sendo analisado por Garibalde é a situação do seu partido, MDB, que deve sofrer algumas mudanças na sua estrutura, devido ao novo quadro da política nacional, e também passar por uma oxigenação dos seus quadros de filiados com vistas em 2020.

“Não tenho razão alguma para pensar, neste momento, de mudar de partido, salvo haja uma decisão coletiva do meu grupo, a quem sempre respeitei”, comentou o emedebista, enfatizando que não existe qualquer desconforto dele com a sigla.

Sobre os nomes que já se apresentam para possíveis candidaturas, Garibalde entende que o único já posto é o atual prefeito Edvaldo Nogueira, e que os demais são pretensões, e que precisam construir suas candidaturas com consistência e grupo. “O perfil do eleitorado tem mudado a cada eleição, e isso precisa ser bem visto pelos pretendentes”, concluiu Mendonça.

Foto: César de Oliveira