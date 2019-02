GOVERNADOR PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO DA RODOVIA QUE LIGA SE/BA

Ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do vice-governador da Bahia, João Leão, Belivaldo inaugurou trecho da BR-235, que liga o município de Carira, à Jeremoabo, na Bahia

Neste sábado (16), o governador Belivaldo Chagas foi até Jeremoabo, município baiano, para participar da inauguração do trecho da BR-235, que liga a Bahia a Sergipe. A pavimentação de 79,3 km da rodovia promove o desenvolvimento local e amplia a integração regional, principalmente entre os estados do Nordeste. Ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do vice-governador da Bahia, João Leão, o governador destacou a importância dessa obra realizada pelo governo federal, e executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ainda durante a solenidade, o ministro anunciou investimentos que serão realizados por meio do leilão do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.

“É um dia de festa. Essa rodovia é importante não só para Bahia, como também para Sergipe. Nós, com essa rodovia, do jeito que ela se encontra, e do jeito que ela vai estar quando completar os dez pontos, perfazendo aí mais de 600 km, vamos estar totalmente beneficiados. Quando nos reunimos com empresários que pretendem empreender em Sergipe, a gente vende essa rodovia, mostrando a importância. A partir de Aracaju, distribui-se toda a produção para o Nordeste passando por essa rodovia. É uma estrada nova, que diminui o frete e proporciona mais tranquilidade. Portanto, importante para o escoamento da produção de Sergipe e da Bahia. Uma rodovia nova que foi o sonho de todos nós e que fiz questão de estar presente hoje. Também não posso deixar de citar a luta do ex-governador Jackson Barreto, que também foi deputado federal e sempre discutiu a possibilidade de fazer com que essa rodovia recebesse esse asfalto”, destacou o governador, que esteve acompanhado do prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

Agradecendo a acolhida de toda população e das autoridades dos dois estados, o ministro Tarcísio Freitas ressaltou o trabalho de todos os envolvidos na concretização da obra. “Uma rodovia importante que liga Sergipe a Jeremoabo. É uma alegria muito grande estar aqui. Hoje é um dia de festejar e homenagear os responsáveis por fazer com que esses empreendimentos saiam do papel e possam trazer desenvolvimento, gerando emprego e renda. Vir aqui para região é aguçar nosso senso de urgência. Quero cumprimentar esses governadores que fazem a diferença e que têm trazido desenvolvimento para os seus estados. Em nome do presidente, venho dizer que nós vamos estar presente o tempo todo”.

Representando o governador da Bahia, Rui Costa, o vice-governador João Leão, ressaltou o trabalho desenvolvido pelo governador Belivaldo Chagas. “O governador de Sergipe vem fazendo um trabalho excepcional no nosso estado vizinho, e esta rodovia vem fazer com que tenhamos um relacionamento ainda melhor com Sergipe”, declarou.

Leilão do Aeroporto de Aracaju

Durante seu discurso, o ministro de Infraestrutura citou investimentos futuros na capital sergipana e anunciou o leilão que acontecerá e que beneficiará o Aeroporto Santa Maria, em Aracaju. “No futuro, vamos fazer a ligação do Polo importante de Petrolina a Aracaju. Aracaju, que vai receber no dia 15 de março, um investidor para o aeroporto. Nós vamos leiloar o Aeroporto Internacional de Aracaju. Vamos ter, provavelmente, um investidor europeu que deverá investir R$ 300 milhões, que irá transformar o Aeroporto de Aracaju, assim como está sendo transformado o Aeroporto de Salvador”, afirmou Tarcísio Freitas.

O Governo Federal irá realizar o leilão de 12 aeroportos da 5ª Rodada de licitação. Os 12 aeroportos foram divididos em três blocos: Nordeste, Sudeste e Centro Oeste. Belivaldo comentou o anúncio. “O ministro Tarcísio Freitas me comunicou que no dia 15 de março estará indo a leilão o aeroporto de Aracaju e me convidou para estar presente em São Paulo. Estamos na expectativa que dê tudo certo e que o aeroporto passe a oferecer mais qualidade no atendimento dos sergipanos e de turistas”, disse o governador.

A arrecadação mínima com o leilão dos 12 terminais será de R$ 219 milhões. Esse valor deve ser pago à vista. Ao longo da concessão ainda devem ser pagos R$ 2,1 bilhões em outorga. O prazo de concessão será de 30 anos. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o edital não prevê obras obrigatórias, mas estabelece o tipo e o nível de serviço que o aeroporto deve oferecer. Em cima dos serviços que devem ser ofertados, a concessionária apresentará as obras a serem realizadas.

Ginásio e ônibus em Pinhão

No retorno para Sergipe, o governador visitou o município de Pinhão – a 98 quilômetros de Aracaju – e, ao lado da prefeita Ana Rosa, inspecionou o andamento das obras de reforma do Ginásio de Esportes ‘Prefeito Eduardo Marques de Oliveira’, que estão com 50% da parte física executada.

Em seguida, a prefeita registrou junto aos munícipes, a entrega de dois ônibus escolares que foram entregues pelo governo do estado no final do mês de janeiro. “Fiquei satisfeito em saber que este antigo sonho dos moradores se realizará em breve. São mais de R$780 mil empregados pelo governo do Estado para a concretização desta obra que beneficiará toda a população. Além disso, registro no município a entrega dos dois ônibus escolares que atenderão a comunidade rural”, afirmou o governador.

As obras complementares de recuperação do ginásio foram retomadas no mês de junho de 2018, e tem previsão de entrega em maio deste ano. Na recuperação do ginásio, que possui área de 2.172 metros quadrados, o Governo de Sergipe investe R$ 782.852,85 mil em serviços de revisão da cobertura, instalações elétricas, instalações de telefone e sonorização, revisão das instalações hidro-sanitárias, sistema de proteção e combate a incêndio, instalações de gás, instalação de proteção contra descargas atmosféricas, revisão das esquadrias, pinturas em geral, instalação de equipamentos esportivos, implantação de acessibilidade, iluminação externa, pavimentação externa e paisagismo.

Foto Marco Vieira