Vereador de Itaporanga quer a implantação da guarda municipal na cidade

17/02/19 - 06:56:21

No último dia 12 de fevereiro, o presidente da Câmara Municipal de Ituporanga D’ajuda, vereador Ivan Luciano Araújo, reuniu-se com o Secretário Municipal de Defesa Social, Antônio Souza, da cidade de Propriá.

Na oportunidade o vereador foi conhecer as instalações e a realidade da Guarda Municipal de Propriá, e posteriormente, discutir com seus pares e o prefeito, a fim de buscar ajustar medidas que possibilitem a possível implantação da Guarda Municipal de Itaporanga.

Segundo o secretário Antônio Souza, o presidente Ivan Luciano Araújo “Ivan do Conselho” ficou muito satisfeito com a efetividade da Instituição propriaense. Para o Legislador, muitos municípios vêm sofrendo com o aumento da violência e da criminalidade, e buscar novas medidas de segurança, como a possível implantação da Guarda em seu município, esta medida como sendo também uma responsabilidade do Poder Legislativo.

A Guarda Municipal de Propriá por estar se destacando como uma Instituição mais parabenizadas em Sergipe, no último ano tem sido convidada por diversos municípios alagoanos e sergipanos para prestar consultoria sobre o tema: Segurança Municipal em Ações Preventivas e Ostensivas, e tema: como Gerir com tão pouco recursos.

Informações e foto assessoria