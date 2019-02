Advogado oficia OAB/SE sobre deficiência na central da Polícia Judiciária

18/02/19 - 17:04:27

No final da manhã desta segunda, dia 18, o advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, Márlio Damasceno, oficiou o presidente da entidade, Dr. Inácio José Krauss de Menezes, dando ciência de deficiências existentes na Central de Polícia Judiciária Militar (CPJM) da PMSE, que não está proporcionando um serviço de qualidade para os policiais militares que são responsáveis pelos IPMs e outros procedimentos, bem como, dificulta o trabalho do advogado na defesa do seu clientes.

No expediente encaminhado à OAB/SE, Márlio Damasceno solicita que seja efetuada uma vistoria no local para constatar os problemas relacionados na denúncia publicada por este blog (http://www.espacomilitar.com/2019/02/central-de-policia-judiciaria-militar.html), com o objetivo de que, posteriormente, possam ser tomadas providências no sentido de equacionar tais problemas.

Confiram abaixo o teor do ofício encaminhado pelo advogado Márlio Damasceno à OAB/SE:

Matéria do blog Espaço Militar