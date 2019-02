Aracaju recebe curso voltado para recuperação judicial de empresas nesta sexta e sábado

18/02/19 - 12:05:29

Na ocasião, serão abordados os tipos de problemas financeiros enfrentados pelas empresas e as principais soluções

Após o sucesso do curso “Pericia em Falência e Recuperação Judicial”, o expert contador Eduardo Boniolo – profissional paulistano com 25 anos de experiência em instituições financeiras multinacionais – volta a Aracaju para ministrar agora o curso “Recuperação Judicial – Visão Empresarial”, promovido pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), nesta sexta e sábado, 22 e 23, no Hotel da Costa.

Voltado para profissionais e estudantes da área da Contabilidade – valendo 16 pontos para peritos no PEPC-CFC – e interessados na atuação profissional em perícia contábil, o curso tem como objetivo instruir os participantes para futuras atuações como perito assistente técnico junto a empresas devedoras, em processos de recuperação judicial, ao longo de 16 horas de carga horária.

“O objetivo deste nosso curso, justamente, é debatermos sobre os tipos de crise enfrentados pelas empresas e quais soluções são aplicadas”, reforça o palestrante Eduardo Boniolo, que é autor do livro “Perícias em falências e recuperação judicial” e expert na elaboração de planejamento estratégico para empresas em processos de recuperação judicial.

O curso terá parte teórica e prática. “Vamos fazer um estudo de caso de uma recuperação judicial, onde os participantes terão a oportunidade de trabalhar toda a fundamentação técnica necessária para a instrução de um processo de recuperação, e de elaborar um plano de recuperação, de acordo com a capacidade da empresa e a necessidade dos credores. Vamos também apresentar esse plano em assembleia”, explica Boniolo.

Diretora de operações da FBC, Sandra Santiago, ressalta a importância do curso, que foi bastante procurado ano passado. “Diante do sucesso de 2018, a procura por inscrições foi tanta que as vagas se esgotaram dias antes, a fundação está trazendo o Eduardo novamente para Aracaju, desta vez, para ministrar o curso focado mais na visão empresarial, da empresa. Com certeza, é uma oportunidade excelente para os profissionais que desejam atuar como peritos em empresas mergulhadas em dívidas, nesses tempos de crise financeira”, afirma.

PALESTRANTE

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo e pós-graduado pelo curso de MBA Executivo Internacional em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Boniolo já atuou em instituições financeiras multinacionais, a exemplo do Banco Francês e Brasileiro, CCF, Santander; bem como em projetos de implementação de normas internacionais, como Lei Sarbanes Oxley e IFRS. Atualmente, é também consultor empresarial nas áreas de Finanças, Controladoria e Recuperação de Empresas, e atua como perito judicial, com nomeações em várias comarcas de São Paulo, nas áreas contábeis, financeiras e de recuperação de empresas.

INVESTIMENTO

Com investimento de R$ 450,00 (à vista) ou 4x sem juros de R$ 125,00, os interessados devem se inscrever no site da FBC: https://www.fbc.org.br/cursos/. Ao acessar o campo de inscrição, o futuro participante é direcionado ao sistema de eventos do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), onde é necessário realizar um cadastro de usuário. Após isso, é só seguir as etapas solicitadas e concluir a inscrição.

PARCERIAS

Com a realização da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), o curso tem o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRCSE) e do Núcleo Treinamento Profissional (NTP).

Por Tatianne Melo