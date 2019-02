ASSOCIAÇÕES MILITARES SE REÚNEM PARA CONSTRUIR PROPOSTA

18/02/19 - 17:54:16

Representantes de associações de oficiais e praças da polícia militar e bombeiros militares, estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira (18) com o objetivo de construir uma proposta de projeto de lei que trata sobre a carreiras de oficiais e praças da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.

A reunião foi realizada na residência do coronel RR Henrique Alves Rocha e as informações são de que as associações presentes se somaram a ideia, ficando para próxima segunda feira uma nova reunião para apresentação e discussão das propostas.

Após o término da reunião, coronel Rocha disse que “eu fiquei muito empolgado com a união de todos presentes, pois o foco foi a convergência de ideias em defesa das instituições PM/BM”, afirmou.