DEPUTADO QUER SABER COMO ESTÃO SENDO GASTOS VERBAS DA SSP

18/02/19 - 08:21:45

O presidente da Comissão de Segurança Pública na Alese, deputado capitão Samuel Barreto, vai convocar o secretário de segurança pública, delegado João Eloi, para que compareça à Alese para falar de que forma está sendo utilizado a verba destinada à secretaria.

A iniciativa do parlamentar foi tomada após os inúmeros problemas nas instalações e acomodações das companhias e da própria sede do comando.

Neste final de semana, as fortes chuvas que cairam no município de Itabaiana acabaram provocando grandes problemas. Além do trabalho ostensivo e preventivo dos militares, uma outra preocupação tirou o sossego dos policiais do Getam.

Isso porque parte do reboco do teto da sede do Getam desabou com a umidade provocada pela chuva. Por sorte não havia ninguém no local.

Pr conta dessas situações, Samuel diz que “fiz requerimento na assembelia convocando Secretário de Segurança Pública para fazer explicações sobre os gastos da verba de investimento da SSP”, explicou o deputado.

O deputado diz que “a polícia civil, polícia militar e bombeiro militar, não tem um real orçamentário para investimento. A SSP, pai das três instituições, têm que usar a verba orçamentária de investimento para as três instituições”, diz o deputado.

O deputado diz ainda que ” a PM e BM estão com os quartéis se acabando sem reforma. Até o QCG da PMSE está com o prédio interditado”, lamenta o deputado capitão Samuel Barreto.

Munir Darrage