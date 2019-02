DIRETORIA DA ADEPOL SE REÚNE COM SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

18/02/19 - 12:25:48

Na manhã desta segunda-feira, 18, a diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) se reuniu com o senador e também delegado, Alessandro Vieira (Rede). Na pauta, assuntos do cenário nacional, a exemplo da Reforma da previdência, além do debate sobre a valorização da carreira de Delegado de Polícia. Estiveram presentes: o presidente da Adepol, Isaque Cangussu, e os vice-presidentes, Flávia Félix, Adelmo Pelágio e Tarcísio Tenório.

Por Diego Rios Sátiro de Moraes